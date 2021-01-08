孙杰

本报记者 孙杰

2020年最后一天，A股退市新规正式落地。没想到，2021年开年仅3个交易日，A股退市新规之下的首只退市股就已浮出水面。

截至1月6日收盘，*ST天夏（即“天夏智慧”）股价已连续15个交易日收盘价均低于1元。该股票当日跌停收盘价为0.71元每股，即便接下来5个交易日全部涨停，*ST天夏也无法回到1元以上，相当于提前5个交易日锁定退市名额。在常态化退市机制频频被监管提及的背景下，市场预计，今年A股退市数量将明显增加。

20年老股提前锁定退市席位

*ST天夏前身是1996年登陆深交所的广西康达，算下来在A股已有20余年。此后股票曾多次更名。2016年，天夏科技借壳登陆A股后，股票更名为如今的天夏智慧。

借壳后好景不长，2018年天夏智慧业绩开始大幅下滑。2019年，公司营收仅为1600万元，并在四季度爆雷巨亏51亿元，年度亏损达45亿元。由于2019年年报被审计机构出具无法表示意见的审计报告，公司开始“戴帽”。去年前三季度数据显示，*ST天夏公司营收不足900万元，亏损超2000万元。

*ST天夏近年来股价也是一落千丈，从高峰时的28元跌到近期的不足1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）相关规定，通过交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，深交所将终止公司股票上市交易。

不光业绩难看，*ST天夏还因涉嫌信息披露违法违规，在去年4月26日，已被证监会立案调查。截至目前，公司尚未收到证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。公司公告称，如公司存在重大违法违规行为，公司股票存在被深交所终止上市交易的风险。

公司还表示，公司子公司杭州天夏已被申请破产清算，现处于努力和解，终止破产程序阶段，并未正式进入破产清算流程，但能否达成和解，终止破产程序进行尚存在重大不确定性。

最严退市新规火速落地

退市制度是资本市场关键的基础性制度。去年12月14日，沪深交易所同时发布相关退市规则的征求意见稿。半个月后，2020年12月31日A股退市新规就正式落地，这被市场形容为“史上最严退市制度”。

对比征求意见稿，正式落地的退市新规力度再升级，全面修订了财务指标类、交易指标类、规范类、重大违法类的退市标准。如“造假年限+金额+比例”的退市标准，新规将造假年限从3年改为2年，金额由10亿元降至5亿元，比例从100%降至50%，满足这三大标准之一，公司就将被强制退市。除大幅下调财务造假的重大违法退市标准，还新增营业收入造假指标，机构分析认为，这一调整很好地体现了监管层对造假行为“零容忍”的态度，能更有力地约束上市公司的违法行为。

证监会表示，重大违法退市指标体系将更加完善，危害人民生命安全、欺诈发行、重大财务造假、通过财务造假规避退市标准的公司，无论公司造假金额大小，造假年限长短，只要触及相应指标，都将予以坚决出清。

对近两年来大显神威的面值退市标准，新规除明确为“1元退市”外，还新增连续20个交易日每日收盘总市值均低于3亿元的市值退市标准。业内认为，这一市场化程度最高的退市标准，赋予了投资者“用脚投票”的权利，未来还将发挥更大作用。

今年退市数量预计大幅提升

过去，退市难、退市慢一直是A股“顽疾”，一些垃圾公司死而不僵，市场甚至在一段时间热衷“炒小炒差”。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，退市新规的意义在于，加快出清“僵尸”企业，通过市场化、法治化方式提高上市公司质量，逐渐形成有进有退、大浪淘沙、优胜劣汰的良好市场生态。同时，简化退市流程，提高退市效率，压缩人为操纵、规避的空间。

实际上，自2019年以来，证监会就将完善退市制度作为深化资本市场改革的重要内容，退市正在释放出威力。根据安永对2011年至2020年A股退市数量的统计，2011年、2012年这两年均没有退市企业，2013年至2018年，6年间退市企业分别为3家、1家、2家、1家、2家和4家，而到2019年，退市数量已增至9家，在刚刚过去的2020年达到16家。

“常态化退市机制”已频频被监管层提及。市场预计，A股退市机制将进一步强化，上市企业质量提高将改善A股生态。2021年退市数量或将大幅提升。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)