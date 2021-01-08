陶凤 宗泳杉

“十四五”开局之年，以构建新发展格局为“纲”，我国商务工作将迈出新步伐。1月7日，在接受新华社专访时，商务部部长王文涛在谈及2021年商务工作发力点时表示，“当前，我们面临的形势仍然严峻复杂，稳外贸稳外资压力还很大”。王文涛说，商务部将在促进外贸外资稳定发展、提升质量上下功夫，坚决稳住外贸外资基本盘，增强外贸外资综合竞争力，夯实服务国内国际双循环的产业基础。

稳外贸方面，商务部将重点实施三个计划：即优进优出计划，建设国家进口贸易促进创新示范区，培育外贸新业态新模式；贸易产业融合计划，认定一批外贸转型升级基地，推进服务贸易创新发展试点；贸易畅通计划，与“一带一路”相关国家商建贸易畅通工作组，扩大海外仓规模，加强国际营销体系建设。

稳外资方面，商务部将坚定不移扩大开放，持续放宽市场准入，落实新版外资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录，推动增设服务业扩大开放综合试点，创新提升国家级经开区。

“我们还将实施好外商投资法及配套法规，优化外商投资信息报告制度，发挥外资企业投诉工作机制作用，保护外资企业知识产权和合法权益。”王文涛说。

自疫情发生以来，中国出台了一系列稳外贸稳外资的政策举措，成果显著。数据显示，去年前11个月，中国外贸进出口以人民币计增长了1.8%，以美元计增长了0.6%，均实现了正增长；利用外资以人民币计增长了6.3%，以美元计增长了4.1%；对外投资基本保持了稳定。

去年12月28日，国家发改委、商务部刚刚发布《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》。2020年版目录进一步增加鼓励外商投资条目，鼓励外资投向先进制造业、现代服务业、中西部地区优势产业。修订后的目录总条目1235条，比2019年版增加127条。

近日，中国人民银行也会同国家发改委等部门联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资的通知》，其核心目的也是进一步优化跨境人民币政策，发挥跨境人民币业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用。

而在自贸区建设上，王文涛还提到，将坚定支持自贸试验区充分发挥先行先试和开放高地优势，在构建新发展格局中走在前列，如聚焦高水平开放，加大开放压力测试力度，制定出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单，在数字经济等领域持续扩大开放；聚焦深层次改革，赋予更大改革自主权，形成更多制度创新成果；聚焦产业链发展，支持各自贸试验区发展特色优势产业，提升产业链供应链开放发展水平等。

王文涛补充说，未来，商务部将重点从三方面落实自由贸易区提升战略，为构建新发展格局提供更高水平的机制性保障。如进一步扩大范围。推动RCEP早日生效实施，加快推进中日韩自贸协定谈判，推动与海合会、以色列、挪威等自贸谈判进程，积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。与更多贸易伙伴商签自贸协定，不断扩大自贸“朋友圈”。

在国内方面，消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎。王文涛表示，2021年商务部将在四方面着手激发消费潜力。“我们要立足扩大内需这个战略基点，顺应消费升级趋势，强化数字赋能，提高流通效率，释放消费潜力，发挥好消费对经济发展的基础性作用。”王文涛说，商务部将重点抓好四方面工作。

首先是提升传统消费能级。促进商品消费，畅通汽车、家电、家具等大件商品消费链条，支持地方开展以旧换新、汽车下乡等活动。拓展服务消费，提振餐饮消费，促进家政服务提质扩容。发展乡村消费，扩大电商进农村覆盖面，发展农产品冷链物流，支持乡镇商贸中心建设，打造联结城乡消费的重要节点。其次是加快培育新型消费。鼓励企业运用5G、物联网等信息技术，加快实体商业数字化、智能化改造，满足个性化、定制化消费需求。

“不少商贸企业在发展消费新业态新模式方面做了很多有益探索，我们要积极鼓励，加大支持培育力度。”王文涛说。此外还要完善消费市场体系。同时优化消费升级平台。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)