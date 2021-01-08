韩哲

原标题：对人民币汇率保持平常心

一年之内，人民币汇率升值了10%左右，新年伊始更是涨势“凶猛”。

在2019年，人们还在纠结人民币汇率破7的心理防线，现在已经开始担心人民币汇率升值过快。

人民币升值的原因是短期性的，在全球疫情的特殊时期，中国防控得当，在主要经济体中唯一实现正增长，而相比之下欧美国家防控失据，经济迟迟难以重启。因此贸易顺差叠加避险需求，共同推高了人民币汇率。

对于2021年全球经济的走势，人们预期随着疫苗上市接种，各主要经济体将有所反弹，此长彼消，人民币汇率将难以强劲升值。百年未有之大变局下，我国面临着严峻的外部环境，对外贸和投资构成压力。过快的升值既在长期不可持久，也会在短期内形成波动。

这也是市场较为普遍的观点，人民币升值不宜过快，但央行也无需进行过多干预。对央行而言，当下最重要的事情，仍是稳物价和稳增长。

按照诺奖经济学家蒙代尔提出的不可能三角，即在开放经济条件下，一国货币政策的独立性、汇率稳定和资本的自由流动不能同时实现，最多同时满足两个目标。一般来说，货币政策的独立性向来是最重要的，内部均衡优于外部均衡，这是毫无疑问的。全球“放水”滔滔，中国央行没有选择加息，而是动用各种创新工具释放流动性，以维持短期经济增长于不坠，避免紧货币环境伤及仍在市场出清中的实体经济。

当然，形势是不断变化的，政策就是要审时度势，便宜行事。当人民币升值或贬值的程度超出政策阈值，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定就成为首选。

自汇改以来，人民币汇率已经变得富有弹性。未来一段时间，人民币汇率还将处于升值区间，在这个时候去进一步推动汇改，成本是划得来的。不过，任何改革都不是单兵突进的，而是彼此成就和相互支撑的，汇改也是如此。

汇改无疑对我国的资源要素价格进行重新修正，改变各种资源竞相流入出口部门，从而为转型内需型经济做好制度上的铺垫。中国的经济转型，需要温和的压力，而不是剧烈波动的汇率环境。人民币汇率快速大幅升值，属于在真空实验室的模型推论，理论是二维的，而现实往往是三维的。我们的目标，是让人民币汇率更有弹性，而不是对人民币汇率做一个大幅的重估。

人民币的币值管理，近期靠央行，远期靠改革，后者既是金融资本市场的供给侧改革，更是整个国民经济层面的全面深化改革。在长期，只要中国经济变得更有效率、更富创新，人民币汇率就不成为问题。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)