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涨价风起 家电价格战陷入僵局

石飞月
2021年01月08日07:55 | 来源：北京商报
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　　寒潮来袭，低迷了大半年的家电市场却迎来涨价潮。1月7日，北京商报记者在卖场走访发现，除了此前官宣过涨价的彩电，冰洗、热水器等厂家也即将拉开涨价序幕。据企业透露和第三方机构公开的信息，因为国外疫情导致的复工问题，家电原材料成本大幅上升，家电企业想要维持利润就必须上调终端产品的价格。不过，即便整个行业进入价格上行通道，家电行业的价格战也不会戛然而止。

　　涨价潮来袭

　　北京商报记者来到北四环的一家苏宁易购卖场，或许因为寒风凛冽，卖场里的消费者很少。记者向一名导购询问冰洗产品和热水器的价格情况，了解到这些产品近期都要涨价，现在是购买的最佳时机，该导购介绍，产品的品牌、型号不一样，涨价幅度也不一样。“现在买合适，有节能补贴和以旧换新活动。”

　　北京商报记者随后又来到A.O.史密斯的产品区，另外一名导购透露，A.O.史密斯已经调过一次价，她指着其中一款热水器说，“这款涨了400块钱”。

　　虽然除了彩电外，其他家电品类的涨价基本还未体现在渠道端，但经销商已经收到了涨价通知。一位来自内蒙古巴彦淖尔的厨卫电器经销商告诉北京商报记者，从2020年12月初开始，他就陆续接到各品牌方、家电厂商和代理商的涨价通知函。

　　具体到各个品类，他表示，厨房电器方面，油烟机和燃气灶涨价比较明显的就是头部品牌，比如方太和老板，低端产品涨价10%左右，比较畅销的产品涨幅达到20%。

　　彩电和空调的调价要来得更早一些。上个月，北京商报记者收到TCL一则涨价通知，显示“2020年12月8日起，所有尺寸电视将全面上调价格。行业趋势，缺芯少屏，Q4旺季请抓紧备货，2020年12月8日前报价全部失效”。

　　河南商丘泽西电器商场的一位老板对北京商报记者说，“基本上现在每个品牌都在涨价，整体看彩电涨得最厉害，小家电品类基本上没怎么涨。创维电视从去年9月初到现在已经涨了四五次，本月电视还在涨，涨价幅度在5%-15%之间”。

　　也是在上个月，格力电器发布通知称，自2020年12月15日起进行结构性调价，其中，新国标挂机涨价100元，新国标柜机涨价200元。

　　关于家电涨价的更多具体信息，海尔北京相关负责人表示还未收到通知，TCL北京相关负责人称，彩电已经涨过三轮了。

　　原材料成本上升

　　家电产品集体涨价，原因有很多，但主要归咎于原材料成本上升。

　　北京商报记者从知情人士处获得一份发给京东家电专卖店的“海尔热水器价格调整通知函”，从中获悉，该品牌将于2021年1月20日晚24时起，对热水器（电热热水器、燃气热水器、空气能热水器）部分型号价格进行调整。

　　通知函显示，调价原因是基于四个因素：产品品质升级；服务品质升级；同时，人力、物流、售后服务等运营成本提升，导致企业成本增加；行业大宗原材料价格大幅上涨。

　　另外一张海信真空冰箱公布的海报显示：“价格即将全线上浮。”根据行业监测数据，最近热镀锌价格上涨46%，冷轧板上涨52%，电解铜上涨40%，黑料上涨61%，白料上涨145%。

　　在家电观察人士许意强看来，进入2021年，家电行业“涨声四起”的背后，原因有两个：客观上，一系列原材料以及生产、经营、管理等成本上涨，而且是持续半年以上的涨势，涨幅普遍在50%以上；主观上，家电企业谋求新的增长模式，要从低价格、大规模向高质量转型，所以也需要借机修复家电产品的价格，回归到正常轨道。

　　“原材料涨价确实是很重要的一个因素，很多材料来自国外，但国外现在仍然面临着复工的严峻性，不少家电企业没有办法去消化原材料成本上升带来的压力，本身的利润空间就很小，只能选择上调产品价格。”产业观察家洪仕斌分析道，人民币的升值可能也是一个影响因素。

　　“彩电主要是受芯片和屏的影响。”TCL北京相关负责人说。根据1月7日群智咨询公布的数据，上游原材料特别是Driver-IC的供应问题凸显，对面板厂的实际有效供应形成冲击，LCD TV面板市场供应紧缺状况持续，面板价格维持上涨趋势，2020年12月LCD TV面板价格继续上涨，预计1月将维持较大涨幅。

　　价格战未完待续

　　对于家电市场，很多消费者可能已经习惯了“价格战”。不管是彩电、冰箱还是空调，这几年一直处于“你追我赶”“你降500我降600”的氛围之中。如今家电产品的价格逐渐进入上行通道，消费者能否接受呢？

　　在苏宁易购卖场，北京商报记者就上述问题询问了一位前来购物的消费者。她坦言：“家电产品，尤其是冰箱、彩电这样的大宗家电，购买之前肯定要货比三家，因为这些东西都是刚需，可能会在一定时间内选择最合适的一个时机买，至于大规模的涨价和降价，我没办法预测，也不可能等个半年一年再买，所以也不会太在意。”

　　洪仕斌认为，涨价不会太过影响销售，真正对家电销售造成影响的，一个是因为去年疫情的侵袭，不少消费者购买力下降，另一个原因是房地产市场降温，家电市场受房地产市场的影响很大。

　　那么，家电行业是不是会因为这一轮涨价潮，暂时告别价格战呢？“告别价格战是不可能的，因为这种涨价的波段总有一天会停止，未来再次回归到降价阶段。” 洪仕斌说。

　　许意强则表示，家电行业的整体运营成本上涨，并不意味着价格战会结束，相反，在竞争白热化的局面下，产品价格战还会阶段性出现，当然降价的力度和空间将会收缩，但是一些龙头企业的子品牌、新品牌为了抢夺市场，还是会阶段性降价促销。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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