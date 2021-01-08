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杜绝价格歧视、好评刷单 中消协加强网络消费算法规制

赵述评 蔺雨葳
2021年01月08日07:55 | 来源：北京商报
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　　北京商报讯（记者 赵述评 蔺雨葳）1月7日，中国消费者协会（以下简称“中消协”）在京召开“网络消费领域算法规制与消费者保护座谈会”。中消协表示，将加强网络消费领域算法规制，保障消费者知情权、选择权和公平交易权。

　　中消协指出，近年来，平台经济快速发展，网络购物、交通出行、旅游住宿、订餐外卖、网络游戏等生活消费领域都出现了大型平台企业。众多平台存在一些侵害消费者权益行为，引发社会广泛关注。

　　比如，网络游戏抽奖概率不明、大数据杀熟、网络消费促销规则繁复、网络搜索竞价排名推荐、网络直播推送违反法律规定和公序良俗、刷好评隐差评使评价结果呈现失真、平台采用算法限制交易等。

　　上述问题的背后，核心是互联网平台对算法技术的应用。根据消费者投诉、有关调查和相关报道，网络领域涉及消费者权益的算法应用问题主要出现在推荐、价格、评价、排名算法等。

　　具体来讲，在推荐算法上，通过监测分析消费者的消费行踪轨迹，如浏览过的页面、广告、商品服务、话题等，有针对性地对消费者进行商业营销。这类推荐算法利用消费者的数据画像，实施所谓精准推送。许多消费者误以为自己看到的与旁人无异，导致知情、选择不足。有些经营者通过算法应用推送的商品、服务内容甚至违背法律和公序良俗。

　　价格算法上，有些经营者利用算法进行价格歧视。对新老用户制定不同价格，会员用户反而比普通用户价格更贵；对不同地区的消费者制定不同价格。多次浏览页面的用户可能面临价格上涨。利用繁复促销规则和算法，实行价格混淆设置，吸引计算真实价格困难的消费者。这类算法造成选择性目标伤害。

　　据了解，评价算法指部分平台及平台内经营者为了获得好评，运用刷单等方式，编造虚假高分评价，或者隐匿中评、差评，使真实评价无法显现。虚假评价、评价失实呈现，不仅破坏经营者之间的公平竞争，也对消费者购买决策产生误导。

　　此外，概率算法包括一些线上经营者开展有奖销售、抽奖兑换，特别是部分网络游戏公司经常性推送游戏道具抽奖活动，虽然公示了中奖（掉落）概率，但是算法程序不透明，实际中奖概率缺乏管控，屡遭消费者诟病。

　　对于算法应用，中消协表示，希望各行业组织加强引领和督导，促使网络经营者合理合规地应用算法，净化行业风气，促进良性发展，有效维护消费者合法权益。

　　中消协进一步指出，建议有关司法机关加强对算法应用案件的分析研究，推动出台有关司法解释，充分发挥司法机关的审判和监督作用，强化经营者举证责任，加强对算法应用问题的实质审查，通过司法判例弘扬公平正义，强化对消费者权益的保护。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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