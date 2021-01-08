岳品瑜

北京商报讯（记者 岳品瑜 实习记者 廖蒙）1月7日，央行官网披露，截至2020年12月末，我国外汇储备报32165.22亿美元，环比增加380.32亿美元，升幅为1.2%，创下自2016年5月以来新高。

2020年我国外汇储备规模稳中有升，保持了相对稳定的状态。从月度变动情况上看，2020年有4个月环比回落，有8个月环比上升。中国民生银行首席研究员温彬指出，全年外汇储备规模增加1086亿美元，说明我国外汇储备具有较为坚实的稳定基础。

此外，北京商报记者梳理发现，2020年11月，我国外汇储备规模环比增加505.08亿美元，当前已经连续两个月上涨。2020年12月末我国黄金储备报6264万盎司，自2019年9月以来，连续16个月未发生变化。

对于2020年12月外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英指出，2020年12月我国外汇市场运行总体稳定，市场交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家货币及财政政策等影响，美元指数下跌，非美元货币及主要国家资产价格均有上涨。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，加上资产价格上涨等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。

在温彬看来，除了估值变动导致当月外汇储备规模上升外，真实贸易和跨境资本流动预计对12月外汇储备规模增长也有贡献。温彬指出，当前美国、欧元区、日本等海外主要经济体整体呈现复苏态势，有助于带动外需增加，对我国出口形成利好。资本市场整体向好，跨境资金呈流入态势，北向资金2020年12月净流入572.4亿元，对外储增长形成贡献。

1月6日，国家外汇管理局总结了2020年外汇管理工作，并部署了2021年工作重点。其中提到，2020年外汇储备经营管理水平稳步提升，外汇储备规模稳定在3.1万亿美元左右。国家外汇管理局方面提出，2021年工作重点包括完善中国特色外汇储备经营管理，坚持市场化原则，前瞻性地做好战略配置，动态优化投资组合。保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

展望未来，王春英强调，世界经济形势复杂严峻，疫情冲击导致的衍生风险不容忽视，国际金融市场仍存在较多不确定因素。但我国外汇市场有条件继续保持平稳、均衡运行，外汇储备规模也将总体稳定。

温彬认为，下一阶段，我国外汇储备规模将继续保持稳定。一方面，我国经济复苏形势持续向好，2020年经济能够实现正增长，在全球范围内保持领先，为外汇储备规模保持稳定奠定了坚实基础。另一方面，我国宏观调控、外汇管理等政策审时度势，2020年以来通过淡出使用“逆周期调节因子”、调整远期售汇业务的外汇风险准备金率、跨境融资宏观审慎参数、境内企业境外放款宏观审慎调节系数等引导市场预期，预计未来宏观调控政策将继续起到积极作用，促进人民币汇率在均衡合理水平双向波动，维护跨境资本流动基本平衡与外汇市场平稳运行，为外汇储备规模保持稳定提供保障。

北京商报记者注意到，央行近日来在跨境融资宏观审慎管理方面动作频频。1月7日，央行、国家外汇管理局还发布了关于调整企业跨境融资宏观审慎调节参数的通知，决定将企业的跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。就在两天前，央行、国家外汇管理局还曾公布决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)