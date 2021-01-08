国家外汇管理局1月7日数据显示，截至2020年12月末，我国外汇储备规模为32165美元，较11月末上升380亿美元，升幅为1.2%。业内人士表示，汇率折算加上资产价格上涨等因素共同作用下，12月外汇储备规模上升，预计下阶段我国外汇储备将继续保持总体稳定。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2020年12月，我国外汇市场运行总体稳定，市场交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家货币及财政政策等影响，美元指数下跌，非美元货币及主要国家资产价格均有上涨。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，加上资产价格上涨等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。

中国民生银行首席研究员温彬表示，汇率估值变动是导致本月外汇储备规模上升的重要原因。“整体来看，我国外汇储备规模保持了相对稳定。从月度变动情况上看，2020年有4个月环比回落，有8个月环比上升，全年外汇储备规模增加1086亿美元，说明我国外汇储备具有较为坚实的稳定基础。”温彬指出。

展望未来，王春英表示，世界经济形势复杂严峻，疫情冲击导致的衍生风险不容忽视，国际金融市场仍存在较多不确定因素。但我国外汇市场有条件继续保持平稳、均衡运行，外汇储备规模也将总体稳定。

温彬也认为，下一阶段，我国外汇储备规模将继续保持稳定。一方面，我国经济复苏形势持续向好，2020年经济能够实现正增长，在全球范围内保持领先，为外汇储备规模保持稳定奠定了坚实基础。另一方面，我国宏观调控、外汇管理等政策审时度势，2020年以来通过淡出使用“逆周期调节因子”，以及调整远期售汇业务的外汇风险准备金率、跨境融资宏观审慎参数、境内企业境外放款宏观审慎调节系数等来引导市场预期，预计未来宏观调控政策将继续起到积极作用，促进人民币汇率在均衡合理水平双向波动，维护跨境资本流动基本平衡与外汇市场平稳运行，为外汇储备规模保持稳定提供保障。

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