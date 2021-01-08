2021年初，美元延续了去年以来的贬值趋势，与此同时，日元汇率在高位附近徘徊引发日本官员的口头干预。日本官员担心，如果美元持续疲软，会带来汇率稳定风险。另外，多国当局也正在酝酿干预措施，防止弱势美元影响本国经济。

美元汇率疲软引日警觉

1月6日早间，在日元汇率一度升至九个月高点1美元兑102.59日元后，一位日本财务省官员表示，希望外汇市场能够保持稳定。上述官员表示，日本财务省将继续密切关注市场动向，并与日本央行和金融厅保持沟通。

敏感的市场人士立刻做出反应。Ueda Harlow公司的外汇保证金交易首席经理Toshiya Yamauchi表示， “如果日本央行、财务省和金融厅召开会议，市场将开始变得紧张，但除非美元迅速跌向100日元，或跌破该水平，否则市场预计当局不会出手干预。”

1月7日下午，日本央行、财务省和金融厅共同召开了日本经济事务官员联合会议。据报道，日本财务省官员称，市场稳定非常重要，将密切关注市场动向，三方还在会议上达成一致，政府和日本央行将在需要时通力合作。

会议期间，美元兑日元汇率开始有所回升，逼近隔夜高点103.44，在美元指数反弹的同时，市场进一步押注日本方面此后将采取更多宽松政策措施来应对当前在日本境内进一步加剧的疫情。

分析人士称，如果日元开始再次升值，日本政府官员可能会增加口头干预，而日本首相菅义伟本人甚至可能会出手阻止涨势。而如果日元升值过快，日本财务省、日本央行和日本金融厅召开三方会议则将是政府可能出手的标志。

2020年3月，新冠肺炎疫情导致全球经济停滞，并一度引发美元流动性的急剧短缺，美元汇率随之大幅上扬。但随着美联储和各大央行携手向市场注入流动性后，美元汇率得以修复， 并开始走软，目前徘徊在三年低位。2020年3月，美元对日元一度涨至112.228的水平，但此后拾级而下，今年1月6日跌至对102.78日元。美国方面民主党在佐治亚州大获全胜，六年来将首次夺得参议院控制权，1月7日，特朗普支持者闯入国会引起混乱，汇市虽暂未受明显干扰，但花旗集团悲观预期称，佐治亚州选举结果加大美元下跌20%的风险。

日元升值不利经济复苏

驱使日本官员口头干预和市场人士对美元走软，日元升值感到担忧的是，一旦美元确立贬值趋势，日元升值将导致日本出口商更接近出现亏损的水平，而这些出口商已经处于面对疫情减少出口需求的不利局面。

日本财务省12月16日公布的最新贸易统计报告显示，11月日本出口额同比降幅由上月的0.2%扩大至4.2%。至此，日本出口已连续24个月同比下降。报告显示，11月，由于矿物性燃料、钢铁、汽车出口同比下降，日本出口额降至6.1136万亿日元（1美元约合103日元）；受原油及液化天然气等产品进口继续显著下滑影响，日本进口额降至5.7469万亿日元，同比下降11.1%；当月贸易顺差3668亿日元。11月，日本对美国出口同比下降2.5%，对欧盟出口同比下降2.6%。

目前美元对日元汇率已经跌近1美元兑100日元的日本政府心理底线。据《日本经济新闻》此前报道，日本首相菅义伟去年曾指示财务省官员避免日元升值至该水平以上。分析人士认为，1美元对100日元的汇率水平对菅义伟而言显然是一个关键水平。

根据日本内阁府的报告，1美元对103日元的汇率水平被视为保持日本非制造商盈利能力的关键水平，1美元对100.20日元的汇率水平被大型出口商视为盈利和亏损的临界水平。

1月7日，市场分析师格雷格·里奇和苏珊·巴顿撰文称，因为美元走软，导致日元和欧元等货币走强，成为日本和欧元区经济复苏面临的逆风。

数据显示，在过去近40年中，日本经济增长中超过一半来自居民消费，对外贸易所占比重仅占不到三成。但是目前，由于实施消费税等措施，日本居民消费增长潜力明显不足，而东京奥运会的推迟也沉重打击了日本经济复苏的希望。

新冠肺炎疫情继续抑制日本经济快速复苏。日本广播协会电视台发布的新冠疫情最新统计数据显示，日本6日新增新冠确诊病例6000余例，单日新增首次超过6000例。日本首相菅义伟1月7日表示，将于1月8日至2月7日实施紧急状态。

如果日元持续升值，进一步侵蚀日本对外贸易前景，日本经济复苏将更加举步维艰。

多国央行关注汇率走势

据统计，2020年美元贬值7.23%，其中在12月的一周贬值0.43%，12月31日美元指数刷新至今32个月低位至89.5100点，年度收官于89.9600点。与此同时，市场人士继续看跌美元在2021年的汇率走势，这给多国央行决策者带来难题。

2020年，欧元对美元汇率也处于升值状态。一些市场分析人士表示，欧元将向1欧元兑1.25美元迈进，欧洲央行有可能愿意口头打压欧元遏制其汇率的进一步上涨。

据报道，法国农业信贷银行一位外汇研究主管表示，1欧元兑1.25美元可能是欧洲央行的底线，因为如果欧元持续突破该水平，将进入高估区域，损害欧元区的国际竞争力，在该水平之下就可能出现激烈的口头干预，尤其是在假如通货膨胀继续令人失望的情况下，因为欧洲央行的通胀预测本已十分悲观。

目前，投资者押注疫苗推动全球济复苏，推升通胀并吸引资金离开美国。

一些分析师甚至提醒说 ，汇市交易员应该为货币战做好准备。市场人士担心，瑞士央行、欧洲和日本央行可能会对汇率进行干预。另外，分析师担心，澳大利亚、新西兰和许多新兴市场国家的央行也有理由很快开始遏制本币的走强。

报道援引路透分析师指出，极端的波动需要极端的反应，而极端的波动正在影响汇市。央行的反应将产生多米诺骨牌效应，迫使其他央行采取相应措施。各国央行不会把这称作一场战争，但外汇交易员应该为此做好准备。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)