以比特币为代表的数字货币7日盘中延续近日涨势，市场人士提醒，尽管投资者抵御通胀诉求明显，但在积累较大获利盘的市场环境下，要警惕价格剧烈波动风险。

7日，比特币价格一度突破37000美元，今年以来仅6个交易日比特币涨幅就接近30%。

新冠肺炎疫情暴发以来，各国央行出台了约为15万亿美元的刺激方案。英国《金融时报》报道称，看好数字货币的投资者认为，比特币的供应上限为2100万枚，它的稀缺性提供了一种固有的价值，并使它免受中央银行或政府政策引起通货膨胀的影响。

火币研究院高级分析师胥彤表示，全球“黑天鹅”事件频发，疫情加剧，经济受到重创，在全球流动性大放水情形下，市场对美元信任度降低，比特币参与者也从以散户为主变为以机构为主。

当前，部分地区对数字货币的政策逐步宽松。美国货币监管署（OCC）本周批准美国银行使用公有区块链网络，允许美国银行可使用独立节点验证网络（INVN）、稳定币等新科技，进行银行许可功能，例如支付活动。业内人士预计，该政策令银行可以发行稳定币、用稳定币交换法定货币，还能成为区块链中一个节点，以验证、存储、记录支付的交易行为。

根据路透社统计，到2020年11月中旬，以往主要为北美使用者服务的平台每周比特币净流入在2020年增长了7000倍，至21.6万个比特币，价值34亿美元。北美投资者是去年涨幅中最大的参与者。

不过针对近期大幅上涨的数字货币，业内也发出许多警告声。比特币在突破30000美元关口后，拉升速度明显有所提升，波动也更加剧烈。胥彤表示，每次暴涨都会积累大量的获利盘，短时获利了结引起市场波动，投资人应注意风险。

《金融时报》文章也称，比特币即使逐渐向主流迈进，中短期内价格的急剧动荡仍不可避免，比特币仅在1月4日单日跌幅多达17％，是自2020年3月以来的最大跌幅，之后开始回升。

经济学家鲁比尼近期表示，比特币和其他加密货币不宜出现在散户或机构投资者的投资组合中，称其没有内在价值，他指出，资产（债券、股票、房地产或贵金属）应具备产生收入、资本收益的特性或某种实用性。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)