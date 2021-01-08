商务部等19部门联手促进对外设计咨询高质量发展
2021年01月08日08:02 | 来源：国际商报
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本报讯 近日，商务部等19部门联合印发《关于促进对外设计咨询高质量发展有关工作的通知》。《通知》明确了对外设计咨询的定义、指导思想、主要目标和基本原则，并从加强政策引导和机制保障、加强财税金融保险支持、加强企业综合竞争力、加强人才队伍建设、加强公共服务和行业管理等五方面提出了促进对外设计咨询高质量发展的具体措施。
下一步，商务部将会同相关单位认真按照《通知》要求扎实开展相关工作，不断增强对外设计咨询在对外承包工程价值链上的引领带动作用，促进对外承包工程转变增长动力，全面提升发展质量和效益,为构建新发展格局提供有力支撑,推动共建“一带一路”走深走实。 （姚文）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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