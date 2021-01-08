□新 华

2020年，受新冠肺炎疫情严重冲击，世界经济陷入严重衰退，国际市场敏感度增强，不论是股票等风险资产，还是黄金等避险资产价格，都出现剧烈波动。

2021年，受新冠疫苗的进一步研发和投入使用等因素影响，国际市场恐慌情绪会有所缓和，但不确定性犹存；世界经济有望走出衰退，但疫情的深远影响不可低估；一些主要经济体政局将发生变化，世界经贸格局可能会有所调整。在此背景下，黄金、美元、原油、股票四大资产价格走势如何，深受关注。

金价能保持坚挺吗

黄金一直是投资者的避风港。过去一年，疫情席卷全球，世界经济衰退，地缘政治不确定性加剧，美国债务走高引发市场对美元的担忧，加之各经济体普遍采取宽松货币政策，利率维持低位，更多投资者将目光转向黄金市场。

2020年，国际金价震荡上行。疫情暴发后，国际金融市场出现流动性风险，黄金价格先扬后抑，一度出现大幅回调；伴随市场情绪好转，金价自3月起重拾升势，7月后涨幅显著，8月一度达到每盎司2000美元以上的高位，之后有所回落。2020年12月31日，纽约商品交易所黄金期货主力合约收于每盎司1895.1美元，比2019年末上涨约24%。

展望2021年，多数机构认为，全球经济复苏前景的不确定性和市场对通胀的担忧将推动金价上涨。此外，新兴市场经济体对黄金需求复苏、美元预计继续走弱等也将是支撑金价的重要因素。

花旗银行日前预测，国际金价将在3个月内涨至每盎司2200美元，6至12个月内涨至每盎司2400美元。高盛则表示，不排除短期内金价发生调整的可能性，但长期来看，“黄金将得益于持续强劲的投资需求”。

美元会继续走弱吗

2020年3月，美国联邦储备委员会宣布开启“无上限”量化宽松，先后两次紧急降息共150个基点，降息速度和幅度均超过市场预期，触发美元大幅贬值。

此外，随着欧盟7月就7500亿欧元规模复苏基金达成协议，欧盟财政一体化的加深提振投资者对欧盟和欧元的信心，持续多年的欧元弱势迎来逆转契机，欧元对美元汇率显著上涨。

展望2021年，市场已形成美元将继续走弱的共识。多家机构预测，到2021年底，欧元对美元汇率将从当前的1：1.22升至1：1.25。摩根资产管理公司认为，美元作为投资货币的吸引力已经减弱，长达10年的美元牛市将终结。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔说，美元对其他主要经济体货币利差大幅收缩，美国财政预算和经常账户双赤字，以及全球经济复苏面扩大正对美元这一避险货币构成挑战。

宏观经济研究机构MRB合伙公司策略师圣地亚哥·埃斯皮诺萨认为，当前美元处于超卖之中，2021年初可能出现技术性反弹，不过，美元反弹将最终为下一轮周期性下跌做准备。2021年，欧元、日元、新加坡元、瑞士法郎和一篮子新兴市场货币最有潜力对美元走强。

油价能涨多高

2020年国际油价呈V形走势。纽约油价3月9日创下自1991年海湾战争以来最大单日跌幅；4月20日再次暴跌，收于每桶-37.63美元，为历史上首次跌至负值。

2020年下半年，随着国际原油市场供应端收紧，越来越多国家在防控疫情的同时启动复工复产，原油需求回暖，国际油价缓慢上涨。12月31日，纽约商品交易所轻质原油期货和伦敦布伦特原油期货主力合约分别收于每桶48.52美元和51.80美元，比2019年末分别下跌约21%和22%。

对于2021年油价走势，市场普遍看涨，认为新冠疫苗接种等利好因素将有助于支持全球经济复苏和石油需求回升。埃及石油总公司前董事长、国际能源专家迈扎特·优素福在接受新华社记者采访时表示，2021年全球对疫情的控制对原油市场至关重要，疫情若再度蔓延可能给第一季度原油市场带来负面影响，但受疫苗更广泛接种等推动，全球石油需求可能在第二季度恢复增长。

不过，美国能源信息局认为，全球原油库存水平高和原油产能过剩，仍将是限制2021年油价上涨的主要压力。美国能源信息局报告预计，2021年第一季度布伦特原油平均价格为每桶47美元，第四季度将升至每桶50美元。

股市会降温吗

2020年，纽约股市全年行情犹如过山车。3月，纽约股市10天内4次熔断；11月，道琼斯工业平均指数首次突破3万点大关，并出现30年来最大月涨幅。

美国《华尔街日报》投资版编辑詹姆斯·麦金托什认为，美国股市并不反映经济现状，股价在“经济远为疲软得多、公司营收水平也远为薄弱”的情况下大幅上涨，缘于“央行和政府的应对速度及规模”以及科技股的推动。

对风险资产的追捧也引发市场对美国股市泡沫的担忧。虽然研究机构整体仍看好2021年美国股市表现，但预计主要股指不会大幅上涨。美国市场研究机构“投机商”公司创始人拉里·贝内迪克特预计，纽约股市会在2021年上半年进行一轮比较大的回调。

贝内迪克特认为，2021年全球股市走势将基本与美股一致，由于疫情防控得力，亚洲股市表现会更好。日本媒体和专家普遍认为，在日本通货紧缩进一步加剧、美元可能继续走软背景下，2021年日元升值压力或将加大，日本股市可能走出“日元强、股市也强”的行情。美国保德信金融集团首席市场策略师昆西·克罗斯比继续看好新兴市场表现。

欧洲股市也有望走高。高盛预计，伦敦股市到2021年底可能会涨到7200点。德意志银行日前发布的资本市场展望报告预测，到2021年底，预计法兰克福股市DAX指数为14000点，涵盖欧元区国家50只绩优蓝筹股的欧洲斯托克50指数为3500点。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)