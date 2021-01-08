靖 雯

□本报记者 靖 雯

自2011年离岛免税政策实施以来,免税购物已成为海南游不可或缺的环节,免税品销售持续快速增长。

目前，由财政部、商务部、海关总署、税务总局四部委联合批复、海南计划新增的6家离岛免税店中，3家已开业。后期，待余下3家离岛免税店相继开业，海南全岛将形成4家市场主体、10家免税店的发展格局，进而为本已火热的海南免税消费再添一把火。

助推消费回流

今年元旦假期，免税店推出多重跨年福利活动，加上在海口举办的跨年演唱会凝聚了人气，进一步刺激了免税消费。海口海关统计数据显示，今年元旦期间（1月1日-3日），海关共监管销售离岛免税品66.9万件，购物7.6万人次，销售金额5.4亿元，同比分别增长200%、80.9%和195.16%，再创历年元旦假期新高。

“离岛免税政策红利加速释放能够有效促进消费升级，加快推进海南国际消费中心的建设。”中国人民大学助理教授王鹏对国际商报记者表示，2020年-2021年，新冠肺炎疫情的发生使出境游受到极大制约。在此背景下，离岛免税政策的适时施行加速了消费回流的过程。免税政策的施行让境外商品以更有吸引力的价格出现在消费者面前，在利好中外交流的同时促进国内的消费升级，推动海南高质量融入新发展格局。

企业获益颇丰

据了解，2020年7月1日，海南离岛免税政策进行了第六次调整。与此前政策相比，主要调整的内容包括免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元，离岛免税商品品种由38种增至45种，取消单件商品8000元免税限额规定等。

作为海南自由贸易港政策的重要举措，新政的出台大大刺激了海南离岛免税市场，尤其是在出境游折戟的背景之下，境内免税消费潜力巨大。截至2020年底，海口海关共监管销售免税品2382万件，销售金额199.9亿元，299.3万人次购买，比去年同期分别增长158.2%、191.6%和59.3%。

对于免税企业而言，在全球旅游业尚未恢复之际，海南离岛免税政策的出台无异于一针强心剂。中免集团在其2020年半年度报告中披露，报告期内，中免集团营收同比下滑22.02%，约为193.09亿元。主要原因是报告期内受疫情影响，免税门店客源大幅下降导致免税商品销售收入降低、重点机场渠道租金计提。不过，中免集团旗下三亚市内免税店实现营收59.77亿元，同比增长12.16%；海免公司实现营收30.31亿元，同比增长136.35%。

中免集团相关高层负责人表示，以前的进境物品进口税分为三档，即15%、30%和60%，2018年降低到15%、25%和50%，但还是影响了单价8000元以上的商品的销售。“离岛免税政策的施行将持续8年的单件免税品行邮税起征点从8000元提升到10万元后，障碍就破除了，单价8000元以上的项目销售收入大幅提高，尤其是手表和首饰的收入。我们认为离岛免税市场规模将会出现爆发式增长，作为龙头的中免中短期估值溢价空间较大。”

“当前中国免税市场集中度依然较高，现有市场主体比较优势明显。我认为未来免税消费可以朝更多方向转型，比如目前国内多家电商巨头都在争取免税牌照，线上与线下结合将给免税业务带来新的活力。”盘古智库高级研究员江瀚对国际商报记者表示，比如日本的冲绳、韩国的济州岛都是通过免税模式实现了旅游经济的长足发展。他相信在海南旅游资源叠加免税的政策红利、自由贸易港的政策加持背景下，未来将有更多的企业在海南实现自身的蝶变。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)