据新华社电 美国联邦储备委员会6日发布的2020年12月份货币政策会议纪要显示，美联储官员认为美国经济复苏势头好于此前预期，但近期出现放缓，总体增长水平仍远低于疫情前。

会议纪要显示，美联储官员认为，2020年第四季度美国国内生产总值（GDP）持续复苏，但整体复苏步伐放缓，且GDP水平仍远低于疫情前。随着疫情在全美境内恶化，预计未来几个月美国经济扩张速度将进一步放缓。

美联储于2020年12月15日至16日召开货币政策会议，宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。美联储还将2020年美国经济增长预期上调至萎缩2.4%，将失业率下调至6.7%。

针对外界普遍关注的美联储是否会调整资产购买节奏等问题，美联储表示将继续以每月至少800亿美元的速度增持美国国债，并以每月至少400亿美元的速度购买以机构抵押贷款支持的证券，直至充分就业和物价稳定增长两大目标取得实质性进展。

会议纪要显示，美联储官员一致认为，维持目前资产购买组合和速度是合适的。多名官员认为，美联储上述两大长期目标一旦取得实质性进展，其缩减资产购买规模的进程将是“渐进的”。与会官员同时指出，美联储在做出调整资产购买规模的最终决定之前，将充分告知市场以防“缩减恐慌”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)