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2020年外储"成绩单":时隔逾4年重回3.2万亿美元大关

孙璐璐
2021年01月08日08:54 | 来源：证券时报·e公司
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　　证券时报记者 孙璐璐

　　2020年我国外汇储备实现了增长1086亿美元的“好成绩”。1月7日，国家外汇管理局公布的最新数据显示，截至2020年12月末，我国外汇储备规模为32165亿美元，较11月末上升380亿美元，升幅为1.2%。

　　外汇储备重新站上3.2万亿美元大关，创2016年5月以来新高。推动去年12月外汇储备增加的原因依然是汇率折算和资产价格变化等综合因素，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英解读称，2020年12月，我国外汇市场运行总体稳定，市场交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家货币及财政政策等影响，美元指数下跌，非美元货币及主要国家资产价格均有上涨。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，加上资产价格上涨等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。

　　民生银行首席研究员温彬对记者表示，从主要汇率变动看，12月美元汇率指数下跌2.1%收于89.9，非美元货币相对美元整体上涨；从资产价格变动上看，主要国家资产价格整体上涨。综合考虑汇率折算和资产价格变化效应，外汇储备形成估值增加。

　　同时，真实贸易和跨境资本流动对12月外汇储备规模增长亦形成贡献。温彬称，海外主要经济体整体呈现复苏态势，海外经济景气的回升，有助于带动外需增加，对我国出口形成利好。资本市场整体向好，跨境资金呈流入态势。贸易和跨境资本流入对外汇储备规模形成贡献。

　　展望未来外汇储备形势，主流观点认为我国外汇储备将继续保持稳定。王春英表示，展望未来，世界经济形势复杂严峻，疫情冲击导致的衍生风险不容忽视，国际金融市场仍存在较多不确定因素。但我国外汇市场有条件继续保持平稳、均衡运行，外汇储备规模也将总体稳定。

　　温彬也表示，我国外汇储备规模将继续保持稳定。一方面，我国经济复苏形势持续向好，2020年经济能够实现正增长，在全球范围内保持领先，为外汇储备规模保持稳定奠定了坚实基础。另一方面，我国宏观调控、外汇管理等政策审时度势，2020年以来通过淡出使用“逆周期调节因子”，调整远期售汇业务的外汇风险准备金率、跨境融资宏观审慎调节参数、境内企业境外放款宏观审慎调节系数等引导市场预期，促进人民币汇率在均衡合理水平双向波动，维护跨境资本流动基本平衡与外汇市场平稳运行，为外汇储备规模保持稳定提供保障。

　　1月7日，央行、国家外汇局发布消息称，决定将企业的跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。这是继去年12月将金融机构跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1后，再将企业该参数下调。

　　中银国际证券全球首席经济学家管涛此前对证券时报记者表示，下调跨境融资宏观审慎调节参数，属于逆周期调节，同时也属于应对疫情的临时性政策退出。人民币汇率已经持续升值数月，通过宏观审慎系数逆周期调节，释放信号，促成市场预期分化，促进外汇收支平衡。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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