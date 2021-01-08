新年伊始，特斯拉降价引爆了新能源汽车市场。紧凑型SUV Model Y低价入市，成为消费市场和资本市场关注的焦点。在国产化的进程中，特斯拉渐渐成为马斯克口中“大家都能买得起的车”。

降价势必形成降本压力，爆款车背后，多数供应商正在经历“甜蜜的烦恼”。一方面，正处市场扩张期的特斯拉需要严控成本，随时变化的合作关系倒逼供应商降本增效；另一方面，竞争压力能够催生出工艺改良与技术创新，供应商借助特斯拉龙头地位也能实现品牌溢价。这条产业链危机四伏，但又分外诱人，各家都在努力站稳脚跟。

当市场目光都在紧盯降价时，特斯拉软件服务却在提价的路上蓄势待发。一升一降之间，车企利润结构正悄然生变。“软件定义汽车”带来的不仅是现有产业链范围内的优胜劣汰，更是整个传统汽车生态的重塑。特斯拉在一张白纸上重新设计汽车，领跑了比赛的开局，但科技巨头纷纷跨界，传统车企奋力转型，最终这块奶酪将被谁拿下？

火爆与观望并存

特斯拉赶在新年第一天送上了大礼包。1月1日，特斯拉国产Model Y亮相，长续航版和Performance高性能版的售价分别为33.99万元和36.99万元，较此前预售价分别下降14.81万元和16.51万元，降幅近30%。

与此同时，Model 3标准续航升级版在原来24.99万元售价的基础上升级了配置；Model 3 Performance高性能版的售价则由41.98万元降至33.99万元。

“我们事先都不知道国产Model Y会有这么大降幅，官宣降价后，门店的客流瞬间就爆了，元旦期间我们忙得连喝口水、接电话的时间都没有。”日前落户合肥肥东的安徽首家特斯拉中心店内工作人员告诉证券时报·e公司记者，即使现在进入小长假之后的正常工作日，上门一睹特斯拉真容的客户仍不在少数，其中还有不少是从安徽省其他地市特意赶过来的。

记者在现场看到，最新上市的国产Model Y虽然在陈列上并不处于最显眼的位置，且目前无法试驾，但却毫无意外地成为了全场关注和问询的焦点。”来看车的都是对特斯拉的理念很认同的，成交率也比较可观。”工作人员向记者表示，“现在订Model Y，最早要到4月份才能提车。这两天销量稍微放缓一些，前两天订单太火爆了，基本上晚一天订车就晚一个月拿车，早买早享受啊！”

据悉，国产特斯拉Model Y在发售当天，官网一度因被挤爆而瘫痪。记者了解到，订购特斯拉需要预先缴纳1000元定金，剩余尾款在交车前支付，若期间发生退订，定金部分不退。

在业内看来，国产Model Y的面世不仅仅是一条搅动电动车市场的 “鲶鱼”，更像一条侵吞对标车型领地的“鲨鱼”。特斯拉Model Y目标定位中型SUV，在燃油车领域主要竞争对手包括宝马X3、奔驰GLC、奥迪Q5等；而在新能源汽车领域则直指蔚来ES6、理想ONE。

“我手头就有几个客户是从‘友商’转过来的。”特斯拉店内工作人员不乏自信地告诉记者，“旁边就是理想和小鹏的门店，你可以去对比下再做决定。”

事实上，同属新能源造车新势力，蔚来、理想、小鹏等企业在特斯拉的降价大潮下，除了扑面而来的竞争外，更希望形成一股合力。与特斯拉中心毗邻而居的理想汽车工作人员告诉记者：“我们店主要是交付和维修，之前来看车的客户并不多，现在特斯拉来了，这附近的人流都被带起来了，也增加了我们的曝光率。理想主打混动车型，与特斯拉不形成正面竞争，总体来说冲击还好。”

此前，蔚来曾推出服务，只要到店试驾蔚来的客户，就算最终购买了特斯拉，仍可免费享受3次一键加电服务，并打出“面对星辰大海，我们是对手，也是队友”的宣传语。

在店内，记者还发现不乏有在中型豪华燃油车和特斯拉之间纠结的客户。“最近准备新购一辆越野，本来是看中了奥迪Q5的，刚好碰上Model Y降价，就想着来比较下。刚才试驾了Model 3，体验感很不错，特别是加速和智能化方面，燃油车跟它没法比，特斯拉开出去也很有面子的。”在对特斯拉“种草”的同时，该客户也表现出了忧虑，“去年Model 3就一降再降，Model Y大概率还会降价，我觉得可以再等等，不然就被‘割韭菜’了。”

国产化推动降价形成共识

特斯拉Model Y之所以能有如此大的降价空间，主要原因在于国产化降低了汽车零部件成本。国产化仍在加速，特斯拉相关车型继续降价的预期已成为行业共识。

“后面一定会降的，我认为不仅Model Y会降，Model 3也会降。”华东地区某新能源汽车产业链从业人士告诉记者，“特斯拉的策略就是通过降价不断试探市场的底线，最终会碾压得国内的很多二线汽车厂商喘不过气来，然后让一线汽车厂商过得很不舒服。”

独立汽车分析师张翔也对特斯拉继续降价的观点表示认可：“汽车这个行业规模效益特别明显，一般来说只要规模上来，成本降幅就会很大。从目前Model Y的销售火爆程度来看，后续上量之后大概率还将有进一步降价的空间。”

从补贴角度看，国产Model Y起售价为33.99万元，而享受新能源汽车补贴的硬性指标是补贴前售价在30万以内。业内人士表示，后续特斯拉通过降价达到补贴门槛是大概率事件。

实际上，通过国产化降低售价进而打开市场的路径，对于特斯拉来说已经有章可循。特斯拉国产Model 3自上市以来经历多次调价，标准续航升级版从最初的32.8万元降至目前的24.99万元，累计降幅达25%。与之相伴的是Model 3销量的大增，上市不到一年便在中国新能源汽车市场取得一席之地。

据特斯拉官方消息，国产Model Y基于Model 3平台研发，且二者共享的零部件达75%。有机构分析称，特斯拉国产 Model Y 毛利率高达29.4%，按车价34万元算，卖一台毛利约10万元。而按照特斯拉在美国的定价策略，Model Y比Model 3贵10%左右，据此推算，Model Y的降幅还有6万元左右的空间。

国信证券研报测算，随着零部件国产化率提升,国产Model Y在25%毛利率下价格有望下探至26万元，Model 3在20%毛利率时价格能下探至20.46万元。

不过，保持合理的利润水平仍是降价的底线。特斯拉对外事务副总裁陶琳曾在微博表示：“我们的定价逻辑很简单，产品如果可以更便宜，就应该让利给消费者。当然这个便宜不会是无休止的，当它达到一个成本最优状态时，就不会再有更多空间了。”

“降价的预期是有的，但个人认为不会像这一波这么猛烈了，后续降价的步伐可能会趋于平缓。”某业内人士告诉记者。

“甜蜜的烦恼”席卷产业链

受益于降价消息，特斯拉产业链在二级市场上光彩夺目。2021年开局，特斯拉概念股便在资金追捧中一路高歌。从1月4日到6日三个交易日内，雅化集团（002497）斩获两个涨停，以32%的涨幅领跑板块，赣锋锂业（002460）、拓普集团（601689）、宁德时代（300750）等7只股票涨幅超10%，宁德时代站在了万亿市值门口，更有多只个股创下历史新高。

效仿苹果的垂直采购模式，特斯拉向大量零部件厂商开放自己的供应链体系，而随着国产化进程的推进，更多的国内供应商得以与特斯拉”结缘”。虽然备受资本青睐，但在近乎严苛的管理体系和强烈的降本诉求下，成本传导已成为必然，多数供应商正在经历“甜蜜的烦恼”。

资料显示，国产Model 3在车身结构件、覆盖件、内外饰件、玻璃、动力电池等均已实现国产化，国产率或已达80%以上，而国产Model Y有望引入更多的国内供应商，实现进一步降本。

安徽金通智汇投资管理有限公司董事长夏柱兵长期观察新能源汽车产业链，旗下管理着多只新能源汽车产业基金。在夏柱兵看来，特斯拉目前处于快速扩张期，后续应该会通过降价抢占市场，对成本敏感度会越来越高，这将倒逼供应链不断创新变革降本，任何人跟不上节奏就会出局。

“在特斯拉产业链中，你的压力会非常大，降低成本的诉求就像无形的鞭子，无时无刻不在鞭策你前进。”华东地区一位特斯拉产业链从业人士坦言，“为传统车企供货，形成定点合作关系后就会较为稳固，在产品生命周期内一般被换掉的可能性不大；但是与特斯拉合作， 一旦其他供应商有性价比更高的产品出现，合作关系将随时发生变化。”

该人士透露，在特斯拉在甄选供应商时，并不过分关注既有的市场占有率，在质量可靠的前提下，性价比是更大的考量因素。在此背景下，有时会出现供应商通过自主降价来抢占市场份额。

事实上，即便进入了特斯拉供应链，订单份额也是在持续变化中的。华东地区某上市公司长期为特斯拉供应汽车电子件，在长期的合作中已深谙特斯拉供应链的规则。公司相关负责人向记者表示，随着销量的增长，特斯拉逐渐改变早期的独家供应模式，开始引入二供、甚至三供，如果二供或者三供能够在技术上有一些新的突破，带来更高的性价比，后续也有可能拿到更大的份额，这样做不仅可以保证产业链供应的安全，同时也可以形成良性竞争，带动成本下降。

供应链积极谋变

纵然压力巨大，批量厂商还是纷纷向特斯拉靠拢，并以进入其供应链为荣。“特斯拉是新能源汽车高端代表，能够进入他们的供应链本身就是对我们生产工艺、组织体系、供应链管理的认可，而这种认可将带动更多的车企主动来了解企业，给予我们合作的机会。”上述汽车电子企业人士表示。

在他看来，特斯拉的降价应辩证看待。“既然客户提出降本需求，我们会努力去达成，毕竟大家同在一个产业链体系当中，当然前提是降本具有可行性。目前来说，材料替代、工艺改善、技术创新是比较常规的降本手段。虽然前期付出的研发成本可能会多一些，但在工艺及技术成熟之后，能够以此获得更多客户的认可。除此之外，如果特斯拉给到公司足够的采购量，也会在很大程度上降低单位成本，实现“以量换价”。

一位特斯拉间接供应商负责人也对记者表示，相比于一些国内企业，特斯拉这样的外资车企更加看重整个产业链的共同成长，“大家肯定都是要赚钱的，要找到一个合理的比例，产业链各个环节都健康，整个产业链才能健康。”记者还了解到，特斯拉的结算周期比较短，能给予供应链更好的现金流支撑。

对于降本压力，上述间接供应商表示可以通过技术和性能的提升来解决。以新能源汽车核心部件电池为例，三元电池“高镍低钴”已经形成发展趋势，价格昂贵的钴金属比例下降，将节省更多成本。

与上述观点类似，张翔认为，特斯拉培养了中国的供应商，对本土汽车产业有很大的助推作用。“就像早年大众桑塔纳国产化的时候，一大批国内供应商就乘势崛起了。”

起步于密封件业务的中鼎股份，早年便已进入特斯拉密封系统供应链。“新能源汽车是大势所趋，公司的智能底盘系统、流体系统、密封系统已经进入全球知名新能源汽车平台。当然，我们还会继续发力，深度绑定特斯拉等新能源产业龙头企业。”公司董秘蒋伟坚告诉记者，“面对特斯拉的降价，我们能做的就是成本挖潜管控，提高核心技术配套产品的竞争力。”目前，中鼎股份致力于在汽车存量市场中挖掘增量总成赛道，比如在以空气悬挂为代表的智能底盘系统领域布局，提升单车配套价值，构筑核心技术壁垒。

记者在采访中了解到，降本效应正持续向上游蔓延。前述特斯拉汽车电子供应商向记者透露：“我们对于上游供应商，也同样有降本诉求。”

“伴随成本压力的逐层传导，特斯拉品牌效应也会逐层向上游穿透，一旦大家都围绕特斯拉进行生产和研发，会形成一个集合性的品牌溢价，这将会是一个良性生态。”华东地区某新能源汽车产业链从业人士表示，产业链企业如果能把特斯拉跟紧，即使在利润收到挤压的情况下，边际效益折算下来，依然可以有可观的生存空间。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)