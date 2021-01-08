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生猪期货来了！挂牌价呈现经典贴水结构

魏书光 许孝如
2021年01月08日08:57 | 来源：证券时报·e公司
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　　证券时报记者 魏书光 许孝如

　　今日，国内首个活体期货品种——生猪期货将正式上市。1月7日晚间，大商所对外公布了合约挂牌价格，2021年9月份合约为30680元/吨，11月份合约为29680元/吨，2022年1月份合约为28680元/吨。

　　挂牌价近高远低

　　对于即将上市的生猪期货，无论是市场投资者，还是想要参与套期保值的养殖企业，对远期生猪价格趋势都十分关注。此次挂牌价上，呈现明显的贴水结构，近高远低，长期看空生猪价格的态势明显。

　　1月7日，全国外三元生猪均价为36.68元/公斤。这一现货价格相对于9月份30680元/吨的期货挂牌价格，明显高出不少。而在2020年12月，牧原股份的商品猪的销售价格为30.15元/公斤。

　　国泰君安生猪产业研究员周小球认为，9月份合约将成为主力合约，合约基准价为30680元/吨，从估值的角度看，该价格相对偏高。预计2021年基准地全年生猪均价为25元/公斤，对于养殖企业而言，套期保值的意愿将非常强烈。

　　证券时报记者了解到，当前不少期货公司忙着为生猪期货上市做准备。本周四，在国泰君安上海营业部，一名资深研究员在线上为几百个客户介绍有关生猪期货方面的情况。作为规模达到万亿的产品，全国范围内仅规模以上养殖户数量都在50万以上。

　　周小球表示，生猪产业链条上，有玉米、豆粕、生猪等多个期货品种，为生猪养殖产业提供服务，可以实现帮助养殖企业构建全产业链风险管理模式，提升企业市场竞争力，实现快速、高质量发展。

　　“我们肯定会积极参与套期保值。”河南天康宏展采购总监潘孝成表示，今年下半年市场不确定因素仍然较大。一则是进口冻肉进口量是否进一步放量，二则是能繁母猪和生猪存栏量情况。预计今年下半年，能繁母猪及生猪存栏量基本能恢复正常年份水平，价格预期保持在19-23元/公斤。

　　养殖企业

　　为生猪价格买保险

　　除了直接下场交易外，还有其他参与方式吗？当然有了。早在2020年4月下旬，证监会批准开展生猪交易之后，国内期货公司项目团队第一时间对相关企业进行走访，了解企业实际需求，并筹备开展相关“保险+期货”业务。在生猪期货上市前夕，全国性生猪“保险+期货”项目纷纷启动。

　　1月7日，由银河期货、中国太平洋保险甘肃分公司共同实施的全国首批政策性生猪“保险+期货”项目正式启动。

　　此次试点项目将投入保费100万元，其中县政府和中国银河共同补贴保费70万元，农户自缴30万元，预计可承保生猪6000余头，覆盖部分龙头合作社和养殖农户，可以充分发挥合作社的引领作用和带贫机制，巩固来之不易的脱贫成果。这也是国内首个由地方政府和帮扶单位共同参与支持的政策性生猪“保险+期货”试点项目，在全国具有很强的代表性。

　　当日，在太平洋财产保险山东分公司及浙商期货的联合推动下，济南市长清区生猪“保险+期货”也顺利出单。项目承保生猪1000头，折合重量110吨，以大连商品交易所正式公布的生猪期货基准价为依据。保障价格以生猪期货挂牌价格为基准制定的30675元/吨，保险金额337.43万元。

　　此外，国泰君安联手中华联合财产保险股份有限公司河南分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司河南分公司，在河南郑州、洛阳、鹤壁、济源等地分别落地了当地首单生猪“保险+期货”项目，为包括洛阳正大食品有限公司在内的多家生猪养殖企业及生猪养殖户提供了生猪价格保险。

　　“生猪期货的上市不仅健全了农产品期货品种，也为对农险创新提供了有效通道，对于服务生猪产业具有重要意义。” 银河期货相关负责人表示，随着生猪期货的上市，通过生猪“保险+期货”的模式，既保障了养殖户的利益，减轻了财政负担，透过保险运作机制补贴给养殖户；同时保险公司与期货公司合作，顺利地把风险转移到市场上，又让生猪定价更显公允，更有基础。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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