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因传播淫秽色情低俗信息行为 “抖音”平台被行政处罚

2021年01月08日10:13 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月8日电（记者夏晓伦）全国“扫黄打非”工作小组办公室8日通报“抖音”平台被行政处罚。通报称，近期，根据群众举报线索，北京市“扫黄打非”办公室指导北京市文化市场综合执法总队对“抖音”平台进行约谈，对其传播淫秽色情低俗信息行为作出顶格罚款的行政处罚。

通报指出，经查，“抖音”平台中个别主播在直播中存在性挑逗、性暗示和抽烟、说脏话等行为，部分直播间评论弹幕存在低俗内容；个别主播直播的游戏未经审批，且含有血腥、暴力、恐怖等内容；部分主播和平台用户通过发布微信号、二维码等方式引流到其他平台进行违法违规活动。经执法人员勘验取证，相关内容属于“宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪”、“危害社会公德或者民族优秀文化传统”。文化执法部门依法对“抖音”平台运营公司北京微播视界科技有限公司作出行政罚款的处罚，责令立即改正有关违法行为，并要求该公司严格落实主体责任，加强内容管理，对发布色情内容及引流信息的用户坚决予以封禁。

据统计，2020年全国“扫黄打非”办公室举报中心共接到反映涉“抖音”平台传播色情低俗信息的举报线索900余条。

全国“扫黄打非”办公室负责人指出，任何国家的法律都不容许把人的丑行、恶行当作网络流量和卖点。大型互联网平台用户数量庞大，动辄亿计，一旦有害内容公开传播，将会产生极其恶劣的影响。对大型互联网企业加强内容监管，是为了促使其在法治轨道上更加健康发展，有利于规范网络传播秩序，构建良性竞争的大环境。监管部门及时敲响安全管理的警钟，就是要提醒互联网企业时刻不能忘记内容安全的主体责任。互联网企业既要讲发展，也要讲责任。唯有正视不足、知过改过，才能匹配企业应有的发展质量、规模和影响，才能行稳致远。

(责编：许维娜、刘阳)

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