2020年突如其来的疫情改变了人们日常的生活方式，让线下活动更多地转向线上，直播带货也成为了新兴购物形式。数据显示，仅2020年上半年全国就有超过1000万场的直播带货，品牌方、代理商、渠道商自然都盯上了这块大“蛋糕”，产品良莠不齐的情况也时有发生。

直播电商行业的高速发展是一把双刃剑，一方面给不少厂商和供应商提供了打开销路的方式、给消费者带来了足不出户购物的便利；另一方面，虚假宣传、货不对板、售后维权难等问题也日益凸显。

近日，“交个朋友”直播间经过自查，其所销售的羊毛衫不是纯羊毛制品，主动做出了退一赔三的处理。

在经历了羊毛衫事件之后，“交个朋友”直播间进行了反思，宣布成立“质控实验室”、与国际检测机构开展合作、设立“神秘顾客”机制、积极参与权威机构主导的质量检测和管控相关行业标准和规范，通过这4个动作以全面升级内部质控体系，从消费者的角度出发，保证直播间内消费者的权益。

图片来源：“交个朋友”直播间微博截图

为了避免上述问题，“交个朋友”直播间升级质控体系。据了解，质控实验室的建立和权威第三方检测机构SGS的合作是为了建立更加严格的商品审核机制，通过在选品环节设置更高的门槛，从而实现更加专业化的产品质量监控。

近期，《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》的出台，意味着对网络直播营销活动监管的加强。

一方面，在监管之下，网络直播可以有效地规范自身产品质量把控机制，另一方面，能够提升行业的质控质检水平、推动产业整体升级起到促进作用，减少直播行业售卖假货的情况，为消费者提供优质的网络购物场所，保护消费者合法权益，促进直播营销新业态健康发展。

除了用心提升用户满意度之外，“交个朋友”也在积极履行社会责任，利用直播间的优势开展扶贫助农带货，截止目前为止，已为陕西、甘肃、江西、武汉、吉林、重庆、云南等省和直辖市进行了公益助农的直播带货。

直播行业正处于快速成长的阶段，提升用户的购物体验，为消费者创造安心的网购环境是大势所趋，这个行业也需要更多头部企业做出表率，让网购环境更加纯净。（记者夏晓伦）

(责编：夏晓伦、毕磊)