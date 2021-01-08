北京朝阳，90后菜鸟裹裹快递员程楠楠是当地“单王”，他每天的工作是2小时内上门为大家寄快递。2020年双11期间他每天要寄出300件，当月收入近3万元。靠着好服务，这位甘肃小伙已经在河北廊坊买了新房，“添置一辆小车”也列入了新年计划。

这是数十万菜鸟裹裹快递员中的一例。在线寄快递平台菜鸟裹裹1月8日发布2020年快递员报告显示，去一年已新增3万专职快递员就业，快递员日均服务寄件量增长20%，每月平均增收超3000元。

随着生活快进、空间相隔成常态，寄快递成为新的生活方式。手机一点，快递员就会在2小时内上门，在全国，菜鸟裹裹还有超过10万寄件点、无人寄件机可以方便寄递。

同时，菜鸟裹裹也为行业带来新就业、新增收。在全国，北京、上海、深圳、广州、杭州等5城菜鸟裹裹快递员最多，90后超越80后成为寄快递服务主力。

由于操作便捷，在菜鸟裹裹专职寄快递也成为不少女性就业选择。据了解，菜鸟裹裹女快递员数量较2019年增长超过20%，不少人收入翻番。

在江苏启东，施燕和丈夫补办了迟到10年的婚礼。他们2019年3月起加入菜鸟裹裹，为2个街道、4个村庄寄快递，现在每人日均服务120件，每月总收入2.5万元，双11时更是超过5万元，家庭收入实现翻番。之前，施燕的工作收入不足4000元。未来，她计划在启东市区买套学区房。

申通快递近期公布菜鸟裹裹服务数据显示，去年1-11月单量同比2019年增长122%，超过3.9万名申通快递员在接入了菜鸟裹裹寄快递服务后，月收入平均增加超过3000元，部分快递员可以每月固定增加五六千元的收入。

如今，寄快递服务也在数字化。通过菜鸟包裹侠App，菜鸟裹裹提供智能派单、短信云呼等便捷服务，每天可为快递员节省1-2个小时，每月省下一二百元话费；菜鸟裹裹快递商学院，可免费满足快递员学习成长所需；菜鸟包裹侠提供的保险、贷款福利，也为过万快递员提供保险和贷款服务，解除医疗、意外伤害后顾之忧。

除了新增就业、收入增长和学习、就业支持，菜鸟裹裹每年还推出春节返乡免费高铁专列、夏天的爱心冰柜、秋天的快递员度假、冬天的防霾口罩、全年的天气补贴等。（许维娜）

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