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不断摸索用户痛点 国产智能扫描APP持续迭代

2021年01月08日15:55 | 来源：人民网-财经频道
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近日，一款名为扫描全能王（CamScanner，简称CS）的智能扫描及文字识别APP受到多方关注。据了解，该款工具APP在海外有大量用户，截至2020年9月末，CS在App Store与Google Play应用市场的全球用户首次下载量约5亿。

用户在操作扫描全能王。

另据App Annie数据，截至2020年9月30日，CS免费版曾在App Store上131个国家和地区（含中国）的效率类免费应用下载量排行榜位列第一，CS付费版曾在App Store上141个国家和地区（含中国）的效率类付费应用下载量排行榜位列第一。去年9月，华为开发者大会上为扫描全能王授予“人气出海应用奖”，并与之达成出海战略合作协议。

公开资料显示，扫描全能王是一款智能扫描及文字识别APP，其提供的扫描及图像处理功能可将手机、平板变为随身携带的扫描仪，并可将复杂场景下的文档转变为扫描仪效果的PDF文件或图片，并进一步识别为文本，实现文档资产的便捷管理，包括归档、查找、共享、多终端同步等增值功能，作为用户的个人文档管理中心。目前支持识别41种语言的文档。

同时，扫描全能王的功能迭代也紧跟市场部分，并不断创造“黑科技“。扫描全能王在自然语言处理（NLP）、场景文字识别（STR）等人工智能技术、商业大数据与知识图谱技术等领域深耕多年，拥有自主知识产权的核心技术以及上百项境外及境内的发明专利。

此外，通过不断摸索用户痛点，持续进行版本迭代及功能优化，2020年扫描全能王推出的新功能如PDF导入、去阴影、涂抹功能均深受用户好评；同时持续的算法优化、结合用户需求进行场景的进一步细分、深化，致力于为用户解决实际应用场景中办公、学习的痛点需求。（实习生黄多）

(责编：夏晓伦、毕磊)

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