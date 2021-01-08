人民网北京1月8日电 （记者任妍）今日，记者从财政部获悉，为贯彻落实党中央、国务院领导关于扎实做好今冬明春防汛抗旱各项准备的重要指示精神，财政部会同农业农村部、水利部及时研究，于近日下达中央财政农业生产和水利救灾资金17.5亿元，用于支持内蒙古、辽宁、四川、甘肃等24省（区、市），做好牲畜越冬雪灾饲草料储备、暴雪寒露防灾减灾，开展水毁灾损设施修复，修建抗旱备用水源，落实水旱灾害防御保障措施及安全度汛等相关工作。

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