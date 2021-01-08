2021年1月7日，红星美凯龙家居集团反腐倡廉专题会议隆重举行。一天的时间里，围绕“反腐倡廉”主题，进行了生动的警示教育，并连续发布“倡廉26条”与“八项禁令”等重要文件，严厉打击腐败问题，进一步在公司各级强化扎扎实实、聚焦经营的工作作风。

本次会议通过集团高管和中层干部在总部主会场参会，全国各地商场管理人员视频参会的方式进行。会上，全体与会人员在红星美凯龙家居集团总裁兼总政委谢坚的带领下齐声朗读了“倡廉26条”和“八项禁令”，并逐一在“八项禁令”承诺函上签名提交给公司，让反腐倡廉更加深入人心，更在日常生活中一一对照，持续作自我检讨，紧绷廉洁守法这根弦。

一天六道红头文，将作风建设和组织建设推向纵深，彰显出红星美凯龙刀刃内向的勇气和正视问题的自觉，以身作则全力净化家居行业营商环境、打造中国家居行业阳光正文化的决心！

红星美凯龙董事长车建新在会上表示，反腐倡廉是最重要的企业文化之一，在经济犯罪面前没有人情，我们要坚定不移地打击贪腐受贿，永远坚持走正道。

半个月前，红星美凯龙发布了首个《家居行业反舞弊联防共建倡议书》，呼吁厂商、经销商们共同构建“家居行业反舞弊联防共建”机制，切断利益输送链条，为家居行业的腐败治理打开新的局面，助推中国家居行业快速、健康发展。

此次会议，红星美凯龙先后进行了相关人事任命、相关人员处理通报、企业常见涉及经济犯罪案例学习、朗读“倡廉26条”、签署“八项禁令”承诺函、高管学习心得分享等，刀刃向内，重拳出击贪污腐败。

会议强调，遵守国家法律和公司制度是每一个红星人最基本的职业准则，凡是员工涉及此类违规或涉及触犯国家法律法规的事件，公司必将从严处理。红星美凯龙不仅要在日常运营中深刻贯彻廉洁自律之道，还将对那些没有严守职业道德与底线的行为持续“亮剑”，身先士卒净化家居行业的营商环境。

“倡廉26条”揭露了受贿的严重危害，指出受贿就是不诚信不仁义，就是道德败坏，就是没有民族精神；受贿就是叛变公司，是组织的癌细胞，会破坏公司文化，危害公司的人才建设，搞坏公司土壤；受贿的人会失去正气侠义，失去雄心壮志，失去格局、气质和品位，毁掉自己的理想和坚持，失去个人品牌，不能团结到一批志同道合的朋友，被配偶和孩子潜意识看不起，让父母难受，给自己带来10倍甚至终身的损失。

“八项禁令”和违规处理细则对员工的生活和工作作风进行了严格规定，包括禁止受贿，禁止内部送礼，禁止内部宴请，禁止甲方属性的部门人员单独见业务关联人员，禁止涉及关联业务或同业竞争业务，禁止组织或参与赌博和有伤风化的娱乐活动，反对婚外情婚外恋，禁止大搞婚丧喜事，禁止弄虚作假。贪污受贿、违法乱纪者轻则辞退，重则移交法办。

红星美凯龙从制度上明确严抓真抓，在心理上、文化上形成反腐倡廉的强大攻势，展现出强大的责任与担当，可以说是家居行业乃至整个零售业对自我要求最严格的公司之一。这必将对公司扫清经营障碍、增强公司核心竞争力、实现可持续发展提供强有力的保障。

为了更有力打击贪污腐败，红星美凯龙引入在反腐上具有丰富经验的原公安经侦专家李黎，任命其为集团首席督察官，直接向车建新董事长汇报，让“监督、执纪、问责”强劲而持续。

作为新上任的首席督察官，李黎在会上郑重承诺，会和自己的团队一起，为企业健康发展和全体员工的健康成长保驾护航。他说：“企业一旦腐败现象滋生，就会失去正气。正气是企业健康的保证。集团让我负责监察工作，我首先是想树正气，维护好红星这块土壤，不让贪婪之念滋生，对于发现的腐败现象，会像对新冠病毒一样，一方面追溯源头，一方面把它隔离消灭。”

一直以来，红星美凯龙倡导“不作恶不作假”的企业文化，倡导“做人正、做事正、走正道”的“正”字价值观，持续推动和完善家居行业反腐败制度建设。对企业内部的贪污腐败问题零容忍，对违法违纪行为绝不手软，发现一起，查处一起。同时也对外积极倡议共建“家居行业反舞弊联防共建”机制，推动行业自律、企业自律、管理人员自律，为千万商户提供公正透明的商业环境。

行业反腐并不是一人一企的战斗，需要全行业、全社会的共同努力，形成纵向到底，横向到边的反舞弊体系。期待在红星美凯龙的带领下，家居行业树起清正之风，在良好的行业生态和营商环境中开启发展的黄金时代。