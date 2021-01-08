新华社北京1月8日电 题：为民减负 依法治税——打开2020年国家税收“成绩单”

新华社记者王雨萧

税收是经济运行的“晴雨表”。

全国税务工作会议8日在北京举行，“十三五”收官之年，国家交出怎样的税收“成绩单”？增减之间如何确保实体经济“实打实”受益？“十四五”新开局，税收工作将带来哪些新实惠？

直达企业，全年新增减税降费超2.5万亿元

全年新增减税降费超过2.5万亿元，为399万户纳税人办理延期缴纳税款292亿元——此次会议“晒”出了2020年减税降费“成绩单”。

极不平凡的2020年，突如其来的新冠肺炎疫情叠加世界经济衰退，复杂严峻的国内外环境令实体经济面临空前挑战。

国家税务总局局长王军说，2020年，各级税务部门聚焦“优惠政策落实要给力、‘非接触式’办税要添力、数据服务大局要加力、疫情防控工作要尽力”的“四力”要求抗疫情促发展，确保政策红利直达市场主体。

此外，个税首次汇算平稳实施。开发应用个税手机APP，推出申报表数据预填单服务，积极推动免除部分中低收入者汇算义务的政策落地，确保了个税三步改革在稳慎推进中圆满完成，有力促进了消费增长和调节收入分配。

数据显示，“十三五”期间，全国新增减税降费累计超过7.6万亿元；新办涉税市场主体5745万户，较“十二五”时期增长83%。同时连年完成预算收入任务，累计组织税收收入（扣除出口退税）65.7万亿元，为经济社会发展提供了坚实财力保障。

王军表示，新的一年将进一步巩固拓展减税降费成效，促进完善现代税收制度，助力高质量发展。

放水养鱼，依法依规完成收入“大考”

税收是国家财政收入的基本来源和重要保障，是政府执行经济社会政策的主要手段。

经济下行压力之下，还要大幅减税降费，年度税收任务能否如期完成？

记者从会上了解到，2020年各级税务部门经受住前所未有的“大考”，税费收入预算任务圆满完成，全年组织税收收入（扣除出口退税）13.68万亿元，同比下降2.6%，比财政预算安排的目标高0.8个百分点，及时准确办理出口退税1.45万亿元，组织社保费收入3.81万亿元，非税收入6316亿元，为抗击疫情和经济社会发展提供了有力保障。

王军表示，新的一年，要扎实稳妥完成预算确定的收入任务，推动税费收入质优量增。妥善处理好减与收、质与量、条与块、近与远的关系，既要把该收的依法依规收上来，又要坚决守住不收“过头税费”的底线。

便民利民，“非接触式”办税成常态

疫情之下，如何更好地便利群众办税缴费？

2020年，全国大力推行“非接触式”不见面办税缴费。税务总局在疫情发生后迅速发布“非接触式”网上办税缴费清单，梳理明确近200个可在网上办理的涉税缴费事项。

“目前全国已实现90%的涉税事项、99%的纳税申报业务可以网上办、线上办、掌上办。”王军说。

不仅如此，“十三五”期间，全国税务系统连续开展“便民办税春风行动”，税务总局集成推出108项279条服务举措，联合12个部门推出16项办税缴费便利化改革措施。

王军表示，2021年，税务部门将切实强化精确执法，增强税务执法的规范性统一性。“坚决防止和纠正粗放式、选择性、一刀切的随意执法，推广‘首违不罚’清单制度。”

此外，要继续深化办税缴费便利化改革，推进税费服务智能化升级，创新税费服务个性化措施，更好激发市场主体活力和发展内生动力。

开启新局，高质量推进税收现代化

现代化建设进程中，税收现代化是题中应有之义。“十四五”新开局，税制改革如何助力构建新发展格局，高质量推进税收现代化？

“十三五”期间，税务部门扎实推进税收大数据建设和应用工作，特别是疫情发生以来，运用增值税发票等大数据，积极开展企业复工复产复销和经济运行分析。不久前，增值税电子专票正式上线，进一步减轻了纳税人的办税负担。

王军说，2021年要稳妥实施发票电子化改革，推进信息化建设迈出实质性步伐。建成并上线全国统一的电子发票服务平台，逐步稳妥扩大改革试点范围。充分发挥增值税发票等税收大数据优势，进一步提高数据服务大局的能力。

此外，要在更高层次、更广范围推动形成多方协同治税格局。加强在推进发票电子化改革、打击“假企业”“假出口”“假申报”涉税违法行为等方面的社会化协同，推动与更多部门拓展涉税数据共享。

王军表示，2021年还将继续深化国际税收交流合作，协助有关国家办好第二届“一带一路”税收征管合作论坛，积极配合推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中欧投资协定相关规则的衔接与实施，做好税收协定修订和谈签等工作。

(责编：胡永秋、杨光宇)