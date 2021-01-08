人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

为民减负 依法治税——打开2020年国家税收“成绩单”

2021年01月08日23:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月8日电 题：为民减负 依法治税——打开2020年国家税收“成绩单”

　　新华社记者王雨萧

　　税收是经济运行的“晴雨表”。

　　全国税务工作会议8日在北京举行，“十三五”收官之年，国家交出怎样的税收“成绩单”？增减之间如何确保实体经济“实打实”受益？“十四五”新开局，税收工作将带来哪些新实惠？

　　直达企业，全年新增减税降费超2.5万亿元

　　全年新增减税降费超过2.5万亿元，为399万户纳税人办理延期缴纳税款292亿元——此次会议“晒”出了2020年减税降费“成绩单”。

　　极不平凡的2020年，突如其来的新冠肺炎疫情叠加世界经济衰退，复杂严峻的国内外环境令实体经济面临空前挑战。

　　国家税务总局局长王军说，2020年，各级税务部门聚焦“优惠政策落实要给力、‘非接触式’办税要添力、数据服务大局要加力、疫情防控工作要尽力”的“四力”要求抗疫情促发展，确保政策红利直达市场主体。

　　此外，个税首次汇算平稳实施。开发应用个税手机APP，推出申报表数据预填单服务，积极推动免除部分中低收入者汇算义务的政策落地，确保了个税三步改革在稳慎推进中圆满完成，有力促进了消费增长和调节收入分配。

　　数据显示，“十三五”期间，全国新增减税降费累计超过7.6万亿元；新办涉税市场主体5745万户，较“十二五”时期增长83%。同时连年完成预算收入任务，累计组织税收收入（扣除出口退税）65.7万亿元，为经济社会发展提供了坚实财力保障。

　　王军表示，新的一年将进一步巩固拓展减税降费成效，促进完善现代税收制度，助力高质量发展。

　　放水养鱼，依法依规完成收入“大考”

　　税收是国家财政收入的基本来源和重要保障，是政府执行经济社会政策的主要手段。

　　经济下行压力之下，还要大幅减税降费，年度税收任务能否如期完成？

　　记者从会上了解到，2020年各级税务部门经受住前所未有的“大考”，税费收入预算任务圆满完成，全年组织税收收入（扣除出口退税）13.68万亿元，同比下降2.6%，比财政预算安排的目标高0.8个百分点，及时准确办理出口退税1.45万亿元，组织社保费收入3.81万亿元，非税收入6316亿元，为抗击疫情和经济社会发展提供了有力保障。

　　王军表示，新的一年，要扎实稳妥完成预算确定的收入任务，推动税费收入质优量增。妥善处理好减与收、质与量、条与块、近与远的关系，既要把该收的依法依规收上来，又要坚决守住不收“过头税费”的底线。

　　便民利民，“非接触式”办税成常态

　　疫情之下，如何更好地便利群众办税缴费？

　　2020年，全国大力推行“非接触式”不见面办税缴费。税务总局在疫情发生后迅速发布“非接触式”网上办税缴费清单，梳理明确近200个可在网上办理的涉税缴费事项。

　　“目前全国已实现90%的涉税事项、99%的纳税申报业务可以网上办、线上办、掌上办。”王军说。

　　不仅如此，“十三五”期间，全国税务系统连续开展“便民办税春风行动”，税务总局集成推出108项279条服务举措，联合12个部门推出16项办税缴费便利化改革措施。

　　王军表示，2021年，税务部门将切实强化精确执法，增强税务执法的规范性统一性。“坚决防止和纠正粗放式、选择性、一刀切的随意执法，推广‘首违不罚’清单制度。”

　　此外，要继续深化办税缴费便利化改革，推进税费服务智能化升级，创新税费服务个性化措施，更好激发市场主体活力和发展内生动力。

　　开启新局，高质量推进税收现代化

　　现代化建设进程中，税收现代化是题中应有之义。“十四五”新开局，税制改革如何助力构建新发展格局，高质量推进税收现代化？

　　“十三五”期间，税务部门扎实推进税收大数据建设和应用工作，特别是疫情发生以来，运用增值税发票等大数据，积极开展企业复工复产复销和经济运行分析。不久前，增值税电子专票正式上线，进一步减轻了纳税人的办税负担。

　　王军说，2021年要稳妥实施发票电子化改革，推进信息化建设迈出实质性步伐。建成并上线全国统一的电子发票服务平台，逐步稳妥扩大改革试点范围。充分发挥增值税发票等税收大数据优势，进一步提高数据服务大局的能力。

　　此外，要在更高层次、更广范围推动形成多方协同治税格局。加强在推进发票电子化改革、打击“假企业”“假出口”“假申报”涉税违法行为等方面的社会化协同，推动与更多部门拓展涉税数据共享。

　　王军表示，2021年还将继续深化国际税收交流合作，协助有关国家办好第二届“一带一路”税收征管合作论坛，积极配合推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中欧投资协定相关规则的衔接与实施，做好税收协定修订和谈签等工作。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费
　　人民网北京1月6日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国务院办公厅转发《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作。 《意见》指出，供水供电供气供暖等公用事业，是城镇经济运行和社会发展的重要保障，具有显著的基础性、先导性和自然垄断性，直接关系社会公众利益和人民群众生活质量。…
发改委：24项措施促进供水供电供气供暖行业高质量发展
　　人民网北京1月6日电（许维娜）近日，国务院办公厅转发了《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》的主要政策措施是什么？主要清理取消哪些不合理收费、什么环节的收费？如何确保《意见》落实？国家发展改革委相关负责人就社会各方面关心的问题进行了解读。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved