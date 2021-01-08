新华社北京1月8日电（刘红霞、刘文昕）审计署审计长侯凯8日说，2021年要高质量推进审计全覆盖，把握形式与内容的统一，形成常态化、动态化震慑。

“形式上，只有对管理使用公共资金、国有资产、国有资源的相关地方、部门和企事业单位无一遗漏、无一例外、全面覆盖，才能体现审计无禁区，形成一种常态化、动态化震慑。”侯凯在当天召开的全国审计工作会议上说，让不法分子摒弃侥幸心理和“过关”思想，防止“破窗效应”。

他表示，从内容上讲，既要注重审计质量，也要兼顾效率。“要改进审计计划源头管理，审计机关在起草计划、建设审计项目库的阶段就要开展可行性研究。”

会议指出，2021年要加强审计查出问题整改的跟踪督促检查，推动建立健全相关长效机制。

具体而言，审计机关要开展跟踪督促检查，防止敷衍整改、虚假整改。对审计发现的具有普遍性、倾向性和苗头性的问题，要深入研究问题的特点、规律和趋势，分析可能存在的体制障碍、机制缺陷、制度漏洞，对被审计单位和相关主管部门分别提出整改意见。

记者注意到，2020年1月至11月，全国审计机关对6万多个单位进行“经济体检”，促进增收节支和挽回损失2200多亿元。其中，全国832个贫困县实现审计全覆盖，推动追回、盘活和发放资金770多亿元；对1.8万名领导干部开展经济责任审计，查出负有直接责任问题金额700多亿元。

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