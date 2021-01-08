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方太集团2020年营收120亿元 同比增长10%

2021年01月08日08:18 | 来源：人民网-财经频道
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　　1月7日，厨电头部企业方太集团宣布2020年营业收入120亿元，同比增长达10%。

　　从方太集团公布的数据来看，其家装渠道同比增长50%，工程渠道精装修市场占有率近40%。双十一期间，方太在电商渠道全网销售额就实现8.6亿，同比增长近50%。工业智能化方面，方太智能工厂的生产效率提升36.8%，运营成本降低22.9%，产品开发周期缩短30.3%，单位产值能耗下降10.2%。

　　方太集团副总裁孙利明表示，未来厨房一定会是科技全面进化、功能分区更完备的高人性化体验空间。它将不再局限于传统的烹饪功能，多场景、多功能将成为可能，构建出家庭的活动中心。为此，方太将不断创造更多元的厨房应用场景，通过场景化营销让消费者感受厨电科技。

　　孙利明认为，厨电市场仍然深具魅力，空间巨大。在渠道深刻变革的当下，方太也将积极突破渠道创新，实现多元布局、高效协同、融合前置的渠道结构。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)

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