原标题：中消协点名大数据杀熟 建议加强算法规制

1月7日，中国消费者协会（下称“中消协”）在京召开“网络消费领域算法规制与消费者保护座谈会”。中消协指出，部分互联网平台利用算法技术进行大数据杀熟，损害了网络领域消费者的合法权益，对此应加强算法应用的有效规制。

中消协表示，近年来，平台经济快速发展，通过大数据、人工智能等手段为消费者提供了更丰富的产品或服务，但也存在大数据杀熟、刷好评隐差评使评价结果呈现失真等侵害消费者权益行为。这些问题的背后，核心是互联网平台对算法技术的应用。一些常见的网络消费领域不公平算法应用，具有技术性和隐蔽性，潜移默化地影响着消费者的购买决策，消费者很难通过个体力量与之抗衡。如果任其无序发展，一方面不利于市场经济的公平有序竞争，另一方面也会使消费者面临数据算法压榨，成为技术欺凌的对象。

为更好保护网络领域消费者权益，中消协建议，加强算法应用的有效规制。加强机构设立和立法规制。在个人信息保护法、反垄断法、反不正当竞争法、价格法等相关法律中，建议增加算法应用的相关规定。明确算法应用结果一致性要求。(记者 汪子旭)

(责编：毕磊、夏晓伦)