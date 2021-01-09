本报记者 张腾扬

隆冬时节，千里冰封。燕山深处的延崇高速延伸工程翠云山特长隧道里，钻机轰隆作响，施工人员正紧锣密鼓地作业。

2020年12月8日晚上10时，延崇高速公路河北段筹建处工程办项目工程师田存有刚回到临时宿舍便接到电话，翠云山特长隧道挖掘面出现坍塌。

他立即联系施工、监理等人员奔赴现场。连续几天的降雪使道路打滑严重，车辆通行困难，众人只能徒步数公里赶往隧道挖掘前线。

“当时隧道内空气污浊，灯光昏暗，挖掘面不但垮塌，还有涌水。”为准确掌握现场情况，田存有冒着危险实地踏勘，并制定了处置方案。随后，施工单位按照方案安全处置了该危险段，避免了意外事故发生。凌晨4时，田存有完成了自己的工作。

一年到头回不了几次家，整日扑在施工现场，枕戈待旦应对各种突发情况——这不仅是田存有的日常生活，也是千百名工程建设者的真实写照。

延崇高速公路是2022年北京冬奥会重大交通保障工程，也是冬奥会期间北京市进入崇礼赛区的公路主通道，延伸工程和赤城支线属于二期配套工程。

其中，延伸工程由主线终点太子城引出，至白旗互通并接入张承高速，全长约17公里，打通了延崇高速与首都环线高速的“断点”。

“过去从北京来崇礼旅游，很多游客滑完雪便返程，因为高速公路修到太子城就‘断了’。想去别的地方，如张北草原，得绕好大一圈。”延崇高速公路河北段筹建处工程办主任韩秀杰说，“延伸工程通车后，从太子城出发，10分钟便能到白旗互通，进而东西连接张家口、承德，向北通往张北地区乃至内蒙古，能有力促进沿线地区经济社会发展，加快推进京津冀协同发展。”

然而，延伸工程处于北方高寒地区，冬期时间长、有效工期短，线路穿过崇山峻岭，地质条件复杂，工程桥隧比达76%……这对延伸工程在绿色环保、工期进度、安全生产等方面提出了极高的要求。

为保护自然环境，延伸工程在施工便道上设置绿色廊道，有效隔离了施工区域和周围原有植被区域，减少对环境的破坏。隧道采用早进洞、晚出洞，机械化施工，确保绿水青山依旧。

另一方面，延崇高速河北段筹建处严格把控工艺质量，考核工效时间，保障施工进度。“我们按正常施工1.5倍的进度组织人员力量，高峰期施工人数达到1500人、设备300多台套，24小时不间断运转。”韩秀杰介绍。

2020年11月底，长城岭特长隧道双洞贯通；12月底，翠云山特长隧道实现单洞贯通，比原计划缩短了6个月，该隧道全长8.4公里，是河北省内高速公路最长隧道。

“我们将加快推进剩余工程施工，力争提前完成2021年年底通车的目标。”韩秀杰说。

《 人民日报 》（ 2021年01月09日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)