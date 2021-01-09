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居住类商品销售增速加快

有前景有后劲 家电市场供需旺（经济新方位·扩内需促消费）

本报记者  齐志明
2021年01月09日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　家电家具历来是消费市场的“大头”。数据显示，2020年10月，全国居住类商品销售增速加快，家电、家具、建材零售额增速比上月分别加快3.2、1.9和3.7个百分点。各地各部门正积极开展消费促进活动、营造良好消费环境，大力提振家电、家具等重点消费。

　　新风尚

　　家电消费回暖提速，智能产品受欢迎

　　“这款冰箱节能环保，容量大，取存东西方便，还不会结霜，比家里那台老式的实用多了。”江西鹰潭市余江区好又多购物广场四平电器卖场里，市民陈先发在一台变频冰箱前仔细打量，“虽说价格高了些，但操作简单，无噪声，看上去也上档次，就买它了。”

　　如今，越来越多的品质家电正飞入寻常百姓家。全国家用电器工业信息中心统计数据显示，2020年三季度，全国家电线上渠道销售规模达689亿元，同比增长10.6%。苏宁易购集团家电集团总裁吴丁剑说，市场上明星级产品涵盖多个家电品类，提升生活品质成为家电消费主流。

　　在一批有针对性的政策措施及各类促销活动的推动下，我国家电消费回暖提速，智能家电、新兴家电受到消费者欢迎，成为家电消费领域新的增长点，科技、健康、卫生、安全等成为家电消费关键词。

　　智能风刮起。这个冬天，智能马桶盖、中央空调和明装采暖走俏。2020年“双11”期间，苏宁平台智能家电订单增长223%；含有低功耗无线网、窄带物联网等技术的小米智能生活家电在各大平台热销，小米空气净化器、净水器年销售额均超10亿元……

　　新兴产品热销。中国家电行业市场运行情况及高端市场表现情况通报显示，2020年前10月，新兴健康小家电市场表现突出，吸尘器、破壁机需求旺盛，集成灶、洗碗机成新的消费热点。

　　“当前，人们对于高品质、高端家电产品的需求快速增长，家电市场也朝着智能化、绿色化、高端化方向升级，预计这种增长趋势将继续保持下去。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫说。

　　新体验

　　绿色、环保家具受青睐，线上线下刷新消费体验

　　浙江建德市博森家居建材广场，商家打折促销，市民陈西为新装修的房子购置了生活家居用品。从沙发到茶具，从座椅到衣柜，每一样她都精挑细选，绿色、环保、健康、无醛概念的品牌她尤为关注。

　　“关于家居装修，如今在许多消费者眼中，最看重的是环保，其次才是收纳能力、经济实惠等。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇说，中国家居家装消费正从过去的“从无到有”变成“从有到优”，装配化、智能化、绿色化、定制化、健康化将是未来家居家装发展的蓝海。

　　据中国家具协会数据，2019年家具行业规模以上企业6410家，累计完成营业收入7117.16亿元，同比增长1.48%；实现利润462.73亿元，同比增长10.81%。面对不断升级的消费需求，全行业正不断优化产品结构，以新模式、新技术带给消费者不一样的消费体验。

　　反向定制等新模式正赋予家具行业新的活力，促进消费潜力释放。团团圆家具2020年7月上线拼多多，目前店铺营业额已达1亿元。“线上店铺的迅猛发展离不开电商平台的‘智慧支持’，借助反向定制模式，平台将用户需求转化为准确的参数、功能及定价策略，指导我们有针对性地研发和生产产品。”公司董事长罗海龙说。

　　线上线下融合以及数字化技术的应用，进一步改善了家装消费体验。商家把线下样板间等比例复制到线上，消费者可在手机上全景逛全场，点击样板间的商品，即可加入购物车。

　　中国家具协会副理事长屠祺建议，要推动家具行业更深入地参与数字化的实际应用、人工智能的产业融合、低碳经济的产业链延伸等新领域，实现家具制造业发展质量显著提升；同时要引导品质消费，提升消费信心，更好满足居民家具消费升级需求。

　　新模式

　　“互联网+废旧物资回收”促进家电更新换代

　　家住北京市朝阳区的严先生最近尝到了“以旧换新”的甜头。2020年底，他通过爱回收小程序评估了旧手机的回收价格，随后在家附近的线下门店出售；接着又以同样的方式，出售了旧电脑。

　　近年来，为鼓励发展“互联网+废旧物资回收”新模式，相关政策不断出台。2020年5月，国家发改委等七部门联合印发《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》，提出利用互联网信息技术，构建线上线下相融合，城市功能与专业服务相结合，城市、街道、社区、家庭相贯通的废旧家电回收网络。

　　各类市场主体也加快创新步伐，在回收废旧物资、推动居民消费更新换代方面按下“加速键”。万物新生集团（爱回收）通过统一标准、统一定价及规范质检的方式使回收更方便更安全，2019年，集团二手电子产品处理量超2200万台，交易金额超200亿元。中再资源环境股份有限公司旗下共有11家废旧家电处理企业，实际拆解量达1900万台（套）/年。“‘互联网+回收’不仅为居民带来便利，实现折价换新，更因为流程可控、流向清晰，有效减少了拆解废旧电器带来的环境污染。”洪勇说。

　　中华全国供销合作总社新闻发言人刘进喜介绍，供销社系统将利用广泛的经营服务网络，打造废旧大宗消费品便捷回收、高效处理、薄利多销的全产业链条，力争两年内在处理废旧家电能力上达到社会总量的1/3以上，帮助广大消费者切实解决大宗消费品以旧换新的后顾之忧。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月09日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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