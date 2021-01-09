本报记者 吴秋余

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，推动经济高质量发展，需要继续实施好稳健的货币政策。

2021年，稳健的货币政策如何做到灵活精准、合理适度？怎样为构建新发展格局提供有力有效的金融支持？记者采访了中国人民银行行长易纲。

稳字当头，保持好正常货币政策空间的可持续性

记者：贯彻落实中央经济工作会议部署，2021年人民银行将如何实施好稳健的货币政策？

易纲：2021年货币政策要稳字当头，保持好正常货币政策空间的可持续性。

一是在总量方面，综合运用各种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持广义货币（M2）和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

二是在结构方面，发挥好货币政策工具精准滴灌作用，加大对科技创新、小微企业、绿色发展等重点任务的金融支持。

三是在改革开放方面，深化利率汇率市场化改革，巩固贷款实际利率下降成果，更加注重加强预期管理和引导，增强人民币汇率弹性，把握好内外部均衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

记者：中央经济工作会议提出“保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险关系”的要求，2021年人民银行将如何平衡恢复经济和防范风险？

易纲：从宏观上，要稳住宏观杠杆率。2020年，由于新冠肺炎疫情的冲击，GDP增长率相对较低。我国宏观杠杆率，也就是总负债和GDP之比明显上升。2020年第三季度以来，宏观杠杆率增速已经放缓，2021年我们可以使宏观杠杆率回到基本稳定的轨道。

从微观上，要稳妥处置个体机构风险和重点领域风险，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，进一步压实各方责任，补齐监管制度短板，在支持实体经济发展的同时注意防范金融风险的积累。

强化金融有效支持实体经济的体制机制

记者：2021年，金融系统将如何进一步提升金融服务的普惠性，更好地支持实体经济特别是小微企业的发展？

易纲：2021年，金融系统将进一步强化金融有效支持实体经济的体制机制，按照市场化、法治化、国际化原则，健全具有高度适应性、竞争力、普惠型的现代金融体系，完善激励约束机制，设计和创新结构性货币政策工具，继续支持好实体经济特别是小微企业的发展。

一是继续实施普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划，两个工具支持力度保持不变。同时，继续运用普惠性再贷款再贴现政策，引导金融机构加大对“三农”、小微企业等领域的支持力度。

二是持续开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，支持商业银行扩大“三农”、小微企业、制造业贷款投放，鼓励银行综合评价小微企业信用风险水平，降低对抵押担保的依赖。

三是继续发挥民营企业债券融资支持工具引领作用，支持银行发行小微专项金融债券，推广供应链票据和应收账款确权，促进企业发债融资。

四是健全农村金融服务体系，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接金融服务，加大对种业发展等农业重点领域的信贷投放。

记者：中央经济工作会议就“做好碳达峰、碳中和工作”作出部署，金融业在服务绿色发展方面将有什么举措？

易纲：实现碳达峰、碳中和目标，意味着我国在产业结构、能源结构、投资结构、生活方式等方面都将发生深刻转变。服务好碳达峰、碳中和的战略部署，是2021年和未来一段时间金融的重点工作之一。

目前，中国绿色贷款余额超过11万亿元，居世界第一。绿色债券余额1万多亿元，居世界第二。下一步，关键是要做好绿色金融政策设计和规划，发挥出金融支持绿色发展的三大功能。

第一个功能是资源配置，引导金融资源向绿色发展领域倾斜；第二个功能是风险管理，增强金融体系管理气候变化相关风险的能力；第三个功能是市场定价，通过推动建设碳排放权交易市场，形成碳排放权的合理价格。实现这三大功能，需要逐步完善绿色金融体系的五大支柱：一是绿色金融标准体系。二是金融机构监管和信息披露要求，对社会公开披露碳排放信息。三是政策激励约束体系。四是绿色金融产品和市场体系。五是绿色金融国际合作。

深化利率汇率市场化改革，推动金融高水平对外开放

记者：2021年，利率和汇率市场化改革方面将有哪些举措？

易纲：2020年以来，人民银行持续推进利率汇率市场化改革。继续释放贷款市场报价利率（LPR）改革潜力，金融系统通过降低利率、减少收费、直达工具等方式，全年向实体经济让利1.5万亿元。完善人民币汇率形成机制，“逆周期因子”淡出人民币对美元汇率中间价模型。人民币汇率弹性增强，较好地起到了宏观经济和国际收支自动“稳定器”的作用，提高了货币政策自主性。

2021年，人民银行将继续深化LPR改革，进一步疏通LPR向贷款利率的传导渠道，通过深化LPR改革推动存款利率的逐步市场化。加强对互联网平台存款和异地存款的管理，维护存款市场秩序，稳定银行负债成本。我们将继续坚持市场在人民币汇率形成中发挥决定性作用，优化金融资源配置。坚持有管理的浮动汇率制度。注重预期引导。实现人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

记者：过去一年，中国金融市场对外开放的节奏并未被新冠肺炎疫情打乱。下阶段，人民银行将如何继续推动金融高水平对外开放？

易纲：金融业开放是构建新发展格局的必然要求。下一步推动金融业开放将重点做好三方面工作：

一是全面实施准入前国民待遇和负面清单管理制度，切实转变开放理念，推动系统化、制度化开放。

二是进一步完善金融领域各项配套制度，促进监管模式和制度体系与国际通行规则接轨，统筹推进金融业开放、人民币汇率形成机制改革和人民币国际化。

三是构筑与更高开放水平相适应的监管框架和风险防控体系。扩大开放之后，相应的金融监管必须跟上，要加强监管协调，形成监管合力，完善跨境资本流动监测，提高金融监管的专业性和有效性，维护好金融稳定。

《 人民日报 》（ 2021年01月09日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)