本报记者 徐 隽 倪 弋

习近平总书记对平安中国建设作出重要指示指出，近年来，各地区各有关部门贯彻党中央决策部署，扎实开展平安中国建设，为推动经济发展、维护社会稳定、保障人民安全作出了重要贡献。

“十三五”期间，我国平安建设的体制机制逐步完善，风险防控的整体水平稳步提升，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。今天的中国，呈现给世界的不仅有波澜壮阔的改革发展图景，还有社会平安祥和稳定。国际社会普遍认为，中国是世界上最安全的国家之一，“平安中国”这张国家名片更加闪亮。

创新社会治安防控体系建设，人民群众安全感显著增强

“110吗？一位老人走失了，找不到回家的路。”山东省枣庄市市中区一商店店员拨打110电话，不到5分钟，公安民警便出现在现场进行处置。枣庄市市中区地处老城区，人口多、重点部位多、矛盾纠纷多，接处警任务重。为缓解基层派出所压力，市中区按照每个块区6名交警、6名特警、4名派出所民警的标准，向8个块区投放128名警力，同步整合交警、特警、派出所民警职能，实现三警融合。近90%的110警情和60%的交通事故警情当场处结，城区处警时间从此前的平均13分钟左右缩短至5分钟左右，群众满意度大大提升。

“十三五”期间，各地各部门准确把握社会治安形势的新变化，坚持问题导向，创新社会治安防控体系建设，不断夯实平安中国之基。

全国公安机关组织开展一系列专项行动打击违法犯罪行为：经济领域，重点整治网络传销、非法集资、地下钱庄等，守护百姓的“钱袋子”；民生领域，依法严打“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”违法犯罪，努力让群众安居乐业；网络领域，接连治理网络谣言、电信诈骗、侵犯公民个人信息犯罪，让网络空间清朗起来。

黑恶势力是破坏社会和谐安定、危害经济社会发展的毒瘤。2018年1月，中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，为期3年的扫黑除恶专项斗争正式打响。2020年是扫黑除恶专项斗争的收官之年，截至2020年11月底，全国共打掉涉黑犯罪组织3584个、涉恶犯罪集团11119个、涉恶犯罪团伙26959个。

夯实基层基础、织牢防控体系是排查隐患、化解风险的关键抓手。“十三五”期间，各地坚持打防并举、标本兼治，坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进社区警务、一村一辅警、“法律明白人”等工作，从源头治起、从细处抓起、从短板补起，努力以“基础实”赢得“百姓安”。“十三五”期间刑事案件立案数较“十二五”期间下降22%，治安案件查处数下降27%。

强化突发事件应急体系建设，防灾减灾救灾能力全面提升

700多条河流发生超警以上洪水，28个省份受到影响，7000多万人次受灾……2020年以来，我国暴雨洪涝灾害多发频发。

在灾情明显偏重的情况下，全国大江大河主要堤防、重点地区防洪工程未发生重大险情，全国紧急转移安置人次较近5年同期均值上升47.3%，为近年来最多，最大限度保护了人民群众生命财产安全。

这生动展现了“十三五”期间，我国强化突发事件应急体系建设，防灾减灾救灾能力全面提升的显著成效。在2020年抗汛救援工作中，国家防总成员单位各展所长，发挥专业优势，通力协作：应急管理部积极履行国家防办牵头抓总职能，每日组织气象、水利、自然资源等部门会商研判；各级气象部门发布灾害性天气预警信息10万多条；水利部科学调度长江上中游30余座控制性水库；自然资源部组建了30余万人的群测群防队伍。

作为应急救援的主力军和国家队，国家综合性消防救援队伍自2018年11月改革转制后，着眼“大应急”体系建设，从过去的救火为主，向洪涝、地震、泥石流等全灾种救援转变，初步构建了畅通高效的应急指挥机制，共接警出动261.6万次，营救和疏散遇险群众123.7万余人，有效应对处置了江苏响水“3·21”爆炸、四川长宁6.0级地震等一系列重大灾害事故。

建设更高水平的平安中国，群众既是最大受益者，又是重要的参与者和建设者。为统筹推进疫情防控和经济社会发展，各地将党建统领与依靠群众相结合，迸发出强大的行动力、执行力和动员力。社会组织、志愿者团队第一时间投入防控一线；广大农村村民、社区群众自发组建“防疫共同体”“义务跑腿队”等，构筑起群防群控的严密防线……各地各部门通过创新专群结合、深入组织和动员群众，充分形成群防群治合力，释放出平安中国建设的巨大效能。

贯彻总体国家安全观，国家安全工作得到全面加强

国家安全，重于泰山。习近平总书记强调，要准确把握国家安全形势，牢固树立和认真贯彻总体国家安全观，以人民安全为宗旨，走中国特色国家安全道路，努力开创国家安全工作新局面，为中华民族伟大复兴中国梦提供坚实安全保障。

“十三五”期间，按照总体国家安全观的要求，国家安全体系主体框架不断完善，国家安全理论体系不断丰富，国家安全工作协调机制日益健全。

2015年7月1日，《中华人民共和国国家安全法》施行，作为国家安全领域的综合性、全局性、基础性的法律，其对政治安全、国土安全、军事安全、文化安全、科技安全等11个领域的国家安全任务进行了明确，也为此后制定相关配套法律法规预留了空间。“十三五”期间，国防交通法、网络安全法、国家情报法、核安全法等一系列国家安全配套法律相继出台，搭建起国家安全法制体系的“四梁八柱”，国家安全法治化水平大幅提升。

人民安全是国家安全的宗旨，人民群众是维护国家安全最为可靠的力量源泉。2020年4月15日，一年一度的全民国家安全教育日，在长春市文化广场的人行步道上，上百块国家安全教育宣传展板整齐排列，形成了上百米长的展示长廊。“现场展示内容不仅涉及如何防范间谍，防止泄露国家秘密，还包括如何预防网络诈骗等多项内容。”长春市民张先生说，通过全民国家安全教育日活动，更深刻意识到，国家安全与我们每一个人都息息相关，需要我们共同维护。

每年的全民国家安全教育日，各地各部门举办一系列主题宣传教育活动，传播国家安全知识，提高群众自觉维护国家安全的意识和能力，共筑国家安全防线。

持续推进供给侧结构性改革，坚持防范化解经济金融风险，经济安全基础不断巩固；通过完善立体化社会治安防控体系，坚决遏制严重刑事犯罪高发态势，社会安全的基础不断夯实筑牢；实施创新驱动发展战略，将科技创新摆在国家发展全局的核心位置，科技安全水平大为提升……“十三五”期间，各个领域的国家安全工作齐驱并进，国家安全工作得到全面加强。

《 人民日报 》（ 2021年01月09日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)