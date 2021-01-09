徐连高铁开始试运行
2021年01月09日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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1月8日起，徐连高铁开始全线运行试验，标志着该线开通运营进入倒计时。徐连高铁位于江苏省北部黄淮平原地区，西起徐州市，东至连云港市，正线全长约180公里，设计时速为350公里，是国家“八纵八横”高速铁路网陆桥通道的重要组成部分。
图为1月8日，运行试验动车组列车通过徐连高铁新沂南站。
刘 鑫摄（新华社发）
《 人民日报 》（ 2021年01月09日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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