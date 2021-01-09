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兰州新区——

改革聚能量 发展高质量

本报记者  银  燕
2021年01月09日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　2020年前三季度地区生产总值增长15.4%，预计2020年全年增长18%左右；地区生产总值从2010年的不足20亿元增长到2019年的201.6亿元。甘肃省兰州新区秉持“改革率先、产业优先、创新领先、开放抢先、发展争先”思路，走出一条高质量发展新路子。

　　“围绕打造西北现代产业集聚区、改革创新引领区、高质量发展先行区、生态修复示范区、对外开放新高地、城市治理新标杆的‘四区两新’目标，兰州新区奋发努力，为实现2035年建成经济繁荣、生态秀美、和谐宜居、富有活力、全省领先、西北一流，具有强大引领示范效应的现代化国家级新区远景目标奠定坚实基础。”兰州市委常委、兰州新区党工委书记杨建忠说。

　　深化改革 激发新活力

　　“兰州新区的政策灵活适度，土地可以根据使用年限弹性出让，而且没有代征费用，给我们减轻了投资压力。行政审批及时，所以我们项目落地的速度非常快。经过一年零一个月的紧张土建、安装施工，我们于2020年11月3日投料试运行。”鼎达科技有限公司总经理徐俊臣对兰州新区的改革发展竖起大拇指。

　　为深化“放管服”改革，按照项目审批环节的必要性，兰州新区推出承诺制试点工作，将过去一些需要审批但能够通过项目实施主体承诺代替的审批事项，全部改为承诺制，并对整个审批流程进行优化。在机构改革中，兰州新区坚持“大部制、大服务、扁平化”原则，调整压减管理层级、优化机构设置，提高行政效率。

　　兰州新区不动产登记局副局长许立军介绍，2020年以来，兰州新区实现了不动产网签业务单件受理当日办结，网签大宗10日内办结，不动产登记35类业务5日办结，土地首次登记类业务3日办结，房屋查询及出具证明、查封、解封等业务“即时办结”。此外，房产测绘备案及权籍入库材料由原来的13件缩减为6件。合理压缩审核时限，将大多数业务由三审制改为一审制，将审核时间由原来的7个工作日压缩至1—5个工作日。

　　兰州新区企业用地、用水、用能、社保、融资等成本全面降低，项目前期费用下降70%，企业生产要素成本降幅达20%以上，市场主体每年以30%的速度增长。

　　新兴产业 增添新动力

　　对兰州新区来说，实现高质量发展，重要的就是抓好产业项目培育。兰州新区围绕打造西部战略性新兴产业高地，紧抓中东部产业转移机遇，自开发建设以来，引进产业项目760多个、总投资3700多亿元，逐步形成了绿色化工、新材料、先进装备制造、大数据、新能源汽车、生物医药、商贸物流、文化旅游、现代农业、节能环保等十大产业集群。产业投资增长保持在50%以上、工业增加值增长保持在30%以上。这些产业项目不是一个篮子什么都装，而是只装先进的、绿色的、实用的。

　　近两年来，兰州新区依托周边雄厚的产业基础和科研实力，高标准、高起点规划建设兰州新区绿色化工园区。园区位于新区西北部，距中心区约20公里，总规划面积150平方公里。其中，近期规划建设面积约30平方公里，重点发展精细化工、化工新材料等主导产业，配套发展化工仓储物流及精细化工研发，打造千亿元级精细化工产业集群。

　　目前，兰州新区化工园区一期11.4平方公里产业布局基本完成，一个个精细化工项目陆续建成投产，东扩区14平方公里招商引资工作全面启动。

　　2020年下半年，兰州新区绿色化工园区交出了一张张亮眼的成绩单：10月12日上午，兰州新区专精特新化工科技产业园A区举行集中投产仪式，首批10家企业12栋厂房正式投产；10月15日，千吨级“液态太阳燃料合成示范项目”在兰州新区通过了中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定……

　　截至目前，兰州新区绿色化工园区共招商引进产业类项目274个，经过充分调查和论证筛选，淘汰项目124个，最终获得安全环保准入资格的产业类项目150个，总投资超240亿元。

　　国企改革 激活新动能

　　冬日白雪皑皑，而新区农投集团现代农业示范园的玻璃智能温室、鲜切花包装车间内，各色花卉争相绽放。一个围绕花卉打造的产业链条正茁壮成长。

　　近年来，兰州新区始终坚持改革引领、机制创新、产业赋能、开放合作，走出了一条具有新区特色的国资国企改革发展新路，有力支撑引领了兰州新区高质量发展。

　　2017年以前，兰州新区共有61家分散管理的国有企业，存在同质化经营严重、经济贡献度不高、效率低、核心竞争力不强等问题。从2017年起，兰州新区对这些企业进行了优化重组，相继组建8家全新的集团公司，全面启动了国有企业改革工作。

　　在国有企业的考核分配上，兰州新区实行了分类监管考核、差异绩效的分配方式。按照3个类别，分别设置了绩效工资挂钩比例，规定薪酬上不封顶。在选人用人上，推行市场化选人用人机制，实行全员聘用，打破身份界限、畅通晋升渠道，实现了人才市场化选聘和契约化管理。近3年来，共引进各类人才3840人。

　　2020年前三季度，新区GDP增长15.4%。其中，国有经济贡献超过六成。截至2020年10月，8家集团公司资产总额1689亿元，1—10月累计实现营业收入918亿元，利税13亿元，分别是改革前的3倍、70倍和7倍。其中，农投集团就是新区国企改革的代表之一。

　　国企改革带来了新的发展。兰州新区准确把握“建设国家现代农业示范区”布局，建设现代农业示范园，建成可移动、模块化、装配式设施农业大棚约2000座，生产出高品质绿色无公害农产品，成为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。兰州新区还与云南昆明国际花卉拍卖交易中心合作，成立兰州新区花卉拍卖交易中心西北分中心暨“一带一路”特色农产品贸易市场，打造西北花卉产业交易平台。

　　奋斗“十四五”，奋进新征程。站在新的历史起点上，兰州新区将继续发力，在“聚要素、增量级、提质量、强功能、创优势”上育先机、开新局、谋新篇。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月09日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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