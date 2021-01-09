人民网北京1月9日电 （记者车柯蒙）1月8日，全国税务工作会议在北京召开，会议总结了“十三五”时期税收现代化建设成绩。国家税务总局党委书记、局长王军作工作报告。

“十三五”期间，税收现代化“六大体系”建设深入推进，确保了减税降费和组织收入任务圆满完成。全国新增减税降费累计超过7.6万亿元，累计办理出口退税7.07万亿元，有效激发了市场主体活力，新办涉税市场主体5745万户，较“十二五”时期增长83%，为稳住就业和经济基本盘作出了积极贡献。同时连年完成预算收入任务，累计组织税收收入（已扣除出口退税）65.7万亿元，为经济社会发展提供了坚实的财力保障。

(责编：栗翘楚、刘阳)