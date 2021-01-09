人民网北京1月9日电 （记者车柯蒙）1月8日，全国税务工作会议在北京召开，会议总结了会议总结了2020年税收现代化建设成绩。国家税务总局党委书记、局长王军作工作报告。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击以及艰巨繁重的税收改革发展任务，全国税务系统把加强党的政治建设摆在首要位置，认真开展政治机关意识教育，纵深推进税务系统全面从严治党，攻坚克难，锐意进取，担当作为，履职尽责，有力有效服务了“六稳”“六保”大局，为统筹推进疫情防控和经济社会发展作出了积极贡献。

各级税务部门聚焦“优惠政策落实要给力、‘非接触式’办税要添力、数据服务大局要加力、疫情防控工作要尽力”的“四力”要求抗疫情促发展，以最快速度、最高效率确保政策红利直达市场主体，全年新增减税降费超过2.5万亿元，为399万户纳税人办理延期缴纳税款292亿元，实现90%的涉税事项、99%的纳税申报业务都可网上办、线上办、掌上办，充分发挥增值税发票等税收大数据优势服务各级领导决策和市场主体发展，严格做好疫情防控工作，经受住了前所未有的“一场大考”并收获了来之不易的成果。

会议指出，各级税务部门在抗疫情促发展中顺利办成和扎实推进了“六件大事”。

一是税费收入预算任务圆满完成。全年组织税收收入（已扣除出口退税）13.68万亿元，同比下降2.6%，比财政预算安排的目标高0.8个百分点,及时准确办理出口退税1.45万亿元，组织社保费收入3.81万亿元，非税收入6316亿元，为抗击疫情和经济社会发展提供了有力保障。

二是个税首次汇算平稳实施。开发应用个税手机APP，推出申报表数据预填单服务,积极推动和抓好免除部分中低收入者汇算义务的政策落地，确保了个税三步改革在稳慎推进中圆满完成，有力促进了消费增长和调节收入分配。

三是社保费征收职责划转顺利完成，非税收入征管职责划转稳步推进。

四是增值税专用发票电子化改革分批在宁波、河北、浙江等11个省市新办纳税人中开展试点并平稳运行。

五是职务与职级并行制度落地见效，给干部成长发展趟出了一条大道。

六是税务系统纪检监察体制改革试点扩围提质，并着力探索构建纵向到底、横向到边的一体化综合监督体系，增强监督合力。

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