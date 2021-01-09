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2020年全国税收收入13.68万亿元

赵鹏
2021年01月09日08:27 | 来源：北京日报
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　　本报讯（记者 赵鹏）8日，全国税务工作会议在北京召开。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击以及税收改革发展任务，全国税务系统确保政策红利直达市场主体，全年新增减税降费超过2.5万亿元。与此同时，去年各级税务部门共组织税收收入（已扣除出口退税）13.68万亿元，同比下降2.6%。为了稳妥实施发票电子化改革，今后税务系统还将建成并上线全国统一的电子发票服务平台，逐步稳妥扩大改革试点范围。

　　为了便民利民，我国税费服务体系建设已经提档升级。去年税务总局集成推出108项、279条服务举措，联合12个部门推出16项办税缴费便利化改革措施。税务部门还精简50%以上的报送资料、25%以上的纸质表证单书，95%以上的税收优惠事项实现“免备案”，并陆续推出50余项征管服务措施，支持国家重大区域发展战略。在世行营商环境评价中，我国的纳税指标排名已累计上升了26位。

　　在“十三五”期间，全国税务系统累计组织税收收入（已扣除出口退税）65.7万亿元。面向“十四五”，全国税务系统将进一步巩固拓展减税降费成效，助力经济社会高质量发展，并坚决守住不收“过头税费”的底线。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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