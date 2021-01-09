联合国粮食及农业组织：2020年全球食品价格创三年新高
2021年01月09日08:28 | 来源：新华社
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新华社罗马1月7日电（记者 陈占杰）联合国粮食及农业组织7日发布报告说，全球食品价格2020年12月继续攀升，全年食品价格指数创三年新高。
报告说，12月粮农组织食品价格指数为107.5点，环比上升2.2%，连续第七个月上扬。2020年全年食品价格指数为97.9点，创三年新高，较2019年上涨3.1%，低于2011年131.9点的峰值。
数据显示，去年12月食品价格指数各子类别中，除食糖略有下降外，其他均有所上涨。其中，植物油和乳制品价格指数涨幅明显，环比分别上升4.7%和3.2%。
粮农组织食品价格指数每月发布一次，用来衡量全球贸易中最活跃的食品类商品国际价格变化。该指数由谷物、植物油、乳制品、肉类和食糖5个商品类别价格指数的加权平均数构成。
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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