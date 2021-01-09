赵语涵

本报记者 赵语涵

最近跟家人聚餐的市民张女士发现，如果预订包间，多家餐厅或酒店都设置了包间最低消费、开瓶费等。“多年前包间最低消费、开瓶费就属于霸王条款，为什么现在还盛行？”张女士有些无奈。

记者调查发现，近两年米其林、黑珍珠等榜单的热门餐厅，大多设置了数千元的包间最低消费门槛，开瓶费甚至高达一瓶200元，被一些消费者吐槽“吃相难看”。而取证维权难，成为不少市民不得不被动接受这些霸王条款的原因。

多家餐厅收开瓶费

元旦假期，市民陈女士与家人聚餐，选择了今年刚刚登上米其林榜单的拾久（蓝色港湾店）。对于餐厅的菜品，陈女士表示满意，但预订包间时被告知必须达到3500元的最低消费和自带酒水须加收每瓶200元开瓶费，这让陈女士心里感到有些不舒服。“米其林餐厅本就价格不菲，而且在包间已经设置最低消费的情况下，开瓶费还要每瓶200元，两瓶就收400元，让我觉得餐厅为了赚钱吃相太难看。”

而拾久的情况并非个例。市民张女士也反映，开瓶费、最低消费几乎成了热门餐厅的常态。“比如近期比较火的湘爱、富春居、板前十胜等米其林或黑珍珠上榜餐厅，订包间时基本都有四五千元的低消门槛，而且部分餐厅还加收酒水或饮料的开瓶费。”但真为了一顿饭去投诉维权，耗费较高时间成本，这让很多人选择被动接受商家的要求。

商家称设最低消费防资源占用

商家为何设置低消、开瓶费？一位不愿透露姓名的餐厅负责人称，主要是为了防止有人无理占用有限的包间资源。“酒店的包间就这么几个，预订也比较火爆，所以我们只能设置一个基本的门槛。”这位负责人说：“否则有人占用一个大包间却只点两三个菜，我们没法控制。”

商家固然有自己的经营考虑，但在张女士看来，一些餐厅同时设置低消和开瓶费实在没道理。“有些餐厅设置几千元的包间最低消费，同时还收取开瓶费，甚至自带茶叶也要收泡茶服务费，给消费者设置了多重门槛。”

记者查询发现，早在2014年3月15日，新版《消费者权益保护法》正式实施之时，第26条就规定了经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告知等方式，做出排除或者限制消费者权利、减轻或免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。中国人民大学法学院教授刘俊海解读，新消法的这条规定，正是要约束商家收取开瓶费等霸王条款。

取证维权难 霸王条款难禁

6年前就已经被定性为霸王条款的最低消费、开瓶费，为何今天还在被消费者屡屡吐槽？刘俊海分析，扩大经营收入、减少资源占用是部分餐饮企业设置霸王条款的一方面原因，而没有相应的配套处罚措施是另一方面原因。“收取开瓶费等确实存在违法成本低、违法收益高的问题，违法收益高于违法成本，餐企当然会乐此不疲地继续收取。”

同时，即便有想要较真的消费者，现实中也存在着取证维权难的问题。蒋先生是一位律师，在面对餐厅收取开瓶费时曾想向消协投诉。“但消协方面需要提供餐厅在公开位置张贴收取开瓶费的告示、收取开瓶费的账单等证据。这些证据消费者很难拿到，商家只会口头告知霸王条款，账单上也只会显示服务费。”无奈之下，蒋先生也只能作罢。

“解决开瓶费等霸王条款问题的关键，在于明确餐饮企业的违法责任。”北京市消费者协会理事陈音江在谈及餐厅霸王条款问题时建议，对商家侵犯消费者权益的违规处罚要进一步明确。如果企业一再侵犯消费者权益，有关部门应对其进行行政处罚，拉入“信用黑名单”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)