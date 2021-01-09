人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

取证维权难霸王条款难禁 餐饮业霸王条款依旧“霸道”

赵语涵
2021年01月09日08:30 | 来源：北京日报
小字号

　　本报记者 赵语涵

　　最近跟家人聚餐的市民张女士发现，如果预订包间，多家餐厅或酒店都设置了包间最低消费、开瓶费等。“多年前包间最低消费、开瓶费就属于霸王条款，为什么现在还盛行？”张女士有些无奈。

　　记者调查发现，近两年米其林、黑珍珠等榜单的热门餐厅，大多设置了数千元的包间最低消费门槛，开瓶费甚至高达一瓶200元，被一些消费者吐槽“吃相难看”。而取证维权难，成为不少市民不得不被动接受这些霸王条款的原因。

　　多家餐厅收开瓶费

　　元旦假期，市民陈女士与家人聚餐，选择了今年刚刚登上米其林榜单的拾久（蓝色港湾店）。对于餐厅的菜品，陈女士表示满意，但预订包间时被告知必须达到3500元的最低消费和自带酒水须加收每瓶200元开瓶费，这让陈女士心里感到有些不舒服。“米其林餐厅本就价格不菲，而且在包间已经设置最低消费的情况下，开瓶费还要每瓶200元，两瓶就收400元，让我觉得餐厅为了赚钱吃相太难看。”

　　而拾久的情况并非个例。市民张女士也反映，开瓶费、最低消费几乎成了热门餐厅的常态。“比如近期比较火的湘爱、富春居、板前十胜等米其林或黑珍珠上榜餐厅，订包间时基本都有四五千元的低消门槛，而且部分餐厅还加收酒水或饮料的开瓶费。”但真为了一顿饭去投诉维权，耗费较高时间成本，这让很多人选择被动接受商家的要求。

　　商家称设最低消费防资源占用

　　商家为何设置低消、开瓶费？一位不愿透露姓名的餐厅负责人称，主要是为了防止有人无理占用有限的包间资源。“酒店的包间就这么几个，预订也比较火爆，所以我们只能设置一个基本的门槛。”这位负责人说：“否则有人占用一个大包间却只点两三个菜，我们没法控制。”

　　商家固然有自己的经营考虑，但在张女士看来，一些餐厅同时设置低消和开瓶费实在没道理。“有些餐厅设置几千元的包间最低消费，同时还收取开瓶费，甚至自带茶叶也要收泡茶服务费，给消费者设置了多重门槛。”

　　记者查询发现，早在2014年3月15日，新版《消费者权益保护法》正式实施之时，第26条就规定了经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告知等方式，做出排除或者限制消费者权利、减轻或免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。中国人民大学法学院教授刘俊海解读，新消法的这条规定，正是要约束商家收取开瓶费等霸王条款。

　　取证维权难 霸王条款难禁

　　6年前就已经被定性为霸王条款的最低消费、开瓶费，为何今天还在被消费者屡屡吐槽？刘俊海分析，扩大经营收入、减少资源占用是部分餐饮企业设置霸王条款的一方面原因，而没有相应的配套处罚措施是另一方面原因。“收取开瓶费等确实存在违法成本低、违法收益高的问题，违法收益高于违法成本，餐企当然会乐此不疲地继续收取。”

　　同时，即便有想要较真的消费者，现实中也存在着取证维权难的问题。蒋先生是一位律师，在面对餐厅收取开瓶费时曾想向消协投诉。“但消协方面需要提供餐厅在公开位置张贴收取开瓶费的告示、收取开瓶费的账单等证据。这些证据消费者很难拿到，商家只会口头告知霸王条款，账单上也只会显示服务费。”无奈之下，蒋先生也只能作罢。

　　“解决开瓶费等霸王条款问题的关键，在于明确餐饮企业的违法责任。”北京市消费者协会理事陈音江在谈及餐厅霸王条款问题时建议，对商家侵犯消费者权益的违规处罚要进一步明确。如果企业一再侵犯消费者权益，有关部门应对其进行行政处罚，拉入“信用黑名单”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费
　　人民网北京1月6日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国务院办公厅转发《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作。 《意见》指出，供水供电供气供暖等公用事业，是城镇经济运行和社会发展的重要保障，具有显著的基础性、先导性和自然垄断性，直接关系社会公众利益和人民群众生活质量。…
发改委：24项措施促进供水供电供气供暖行业高质量发展
　　人民网北京1月6日电（许维娜）近日，国务院办公厅转发了《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》的主要政策措施是什么？主要清理取消哪些不合理收费、什么环节的收费？如何确保《意见》落实？国家发展改革委相关负责人就社会各方面关心的问题进行了解读。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved