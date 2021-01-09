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无证售房 房企被罚1286万元

赵莹莹
2021年01月09日08:30 | 来源：北京日报
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原标题：无证售房 房企被罚1286万元

　　本报讯（记者 赵莹莹）保持调控定力、保持高压执法态势，一直是本市对房地产市场的监管态度。记者昨天从市住建委获悉，因泰禾丽景家园项目在未取得预售证的情况下无证售房，北京泰禾锦绣置业有限公司按高限被处以1286万元的罚款。

　　据介绍，根据群众投诉举报线索，市住建委对北京泰禾锦绣置业有限公司擅自预售朝阳区泰禾丽景家园项目进行了立案查处。经查，北京泰禾锦绣置业有限公司在未取得商品房预售许可的情况下，自2018年9月至2020年4月期间，无证销售泰禾丽景家园项目31-38号楼74套住房，收取预付款达12.86亿元。依据《商品房销售管理办法》第三十八条的规定，市住建委于2020年12月31日决定责令北京泰禾锦绣置业有限公司停止违法行为，并按高限处以1286万元的罚款。

　　除此之外，对北京首开万科房地产开发有限公司违规预售璟秀欣苑项目，北京未来科技城润昌置业有限公司未按规定在润昌科创中心项目销售场所明示所售房屋相关信息等22家存在违法违规问题的开发企业立案处罚。对北京顺开房地产开发有限公司铂悦湾佳苑项目拒绝购房人使用公积金贷款，北京雅晟房地产开发有限公司北雅嘉苑项目不执行预售资金监管制度，北京德顺富兴投资有限公司景汇家园项目不执行限购政策等18家存在违规问题的开发企业下达责令改正通知书，并采取限制网签、约谈告诫、信用监管等多种手段进行惩戒。

　　2021年是“十四五”开局之年，市住建委将紧密结合新发展阶段首都发展面临的新形势、新任务，继续坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，保持调控定力，认真落实城市主体责任，持续加强对房地产市场监管，对无证售房、合同欺诈、违规使用预售资金等突出问题，保持高压执法态势，发现一起查处一起，绝不姑息。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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