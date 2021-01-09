本报记者 严 瑜

俄罗斯天然气工业股份公司近日发布消息称，该公司于2021年1月1日起通过“土耳其溪”天然气管道，正式向塞尔维亚以及波斯尼亚和黑塞哥维那（波黑）供应天然气。尽管此前美国要求塞尔维亚减少对俄罗斯的能源供应依赖，但目前看来，塞尔维亚选择忽视美国的这一呼声。

替代路线

据美联社报道，塞尔维亚总统亚历山大·武契奇日前出席“土耳其溪”天然气管道的开通仪式，并表示得益于新增加的俄罗斯能源供应，塞尔维亚变得“富裕得多”。

据悉，这条位于黑海的“土耳其溪”天然气管道于2018年底建设完工，2020年1月投产运营，是俄罗斯向土耳其及欧洲南部供应天然气的管道项目。俄罗斯天然气工业股份公司介绍称，来自俄罗斯的天然气经过海上的“土耳其溪”管道，跨越土耳其陆地，然后利用保加利亚国家天然气传输系统抵达塞尔维亚，供应给该国及波黑的客户。

目前，通过“土耳其溪”管道，保加利亚、希腊、北马其顿、罗马尼亚、塞尔维亚和波黑等6个欧洲国家可以使用俄罗斯的天然气。此前，塞尔维亚通过匈牙利和乌克兰接收俄罗斯天然气，但随着俄罗斯试图绕开乌克兰通往欧洲其他地区的管道，塞尔维亚一直在寻找替代的供应线路。

务实选择

美联社指出，作为欧盟候选成员国的塞尔维亚几乎完全依赖俄罗斯的能源供应。这引起了美国的不满。美国方面一直敦促塞尔维亚推进能源供应多样化并使用美国的页岩气，尽管这样会提高成本。不过，如今看来，塞尔维亚与欧洲其他多国一样，在天然气问题上，并不买美国的账。

“塞尔维亚做出这个决定并不意外。从保证能源供应并尽量压低成本的角度来考虑，从俄罗斯进口能源是一个务实选择。不过，塞尔维亚为何选择这一时间启用‘土耳其溪’管道？”中国现代国际关系研究员欧洲所副所长刘明礼在接受本报采访时分析称，塞尔维亚赶在美国现任政府离任之前启用“土耳其溪”管道，或许是想避免因为这一问题而与美国新任政府造成隔阂。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯向本报指出，美俄欧的“天然气之争”由来已久。美国从自身利益出发，一直希望阻止欧洲国家从俄罗斯进口天然气，以避免在能源问题乃至战略上被俄牵制。但对绝大部分欧洲国家来说，俄罗斯是搬不走的邻居，同其交恶于己无益。此外，欧洲国家与俄罗斯之间的能源贸易往来，也能在一定程度上缓解彼此在安全问题上的冲突。

谋求自主

近段时间，在天然气问题上，欧洲国家与美国唱反调已不止一次。2020年底，德国宣布重启因美国制裁而停工一年之久的“北溪2号”天然气管道项目建设工程。

“塞尔维亚启用‘土耳其溪’管道之后，其他欧洲国家会关注美国方面的反应。如果美国新任政府对此态度强硬，那么可能对‘北溪2号’项目产生负面影响；反之，欧洲国家可能会加快推进该项目的完工。”刘明礼指出，在“土耳其溪”和“北溪2号”两条天然气管道相继建成并启用后，美俄作为欧洲天然气的两大供应方，竞争关系仍将存在。

“未来一段时间，美俄关系很难得到缓解。美国可能还会找各种借口对俄施压，而俄罗斯的天然气出口一定会成为打击目标之一。”刘明礼分析，将来美国可能要求欧洲国家借天然气供应施压俄罗斯。“到时，即便两条天然气管道都投入使用，欧洲可能还会面临来自美国的政治和外交压力，如要求其减少对俄罗斯的天然气进口。”

丁纯认为，在未来的“天然气之争”中，看点仍是欧洲的态度。“在这个问题上，考虑到俄罗斯是搬不走的邻居，欧洲不会轻易站队。从中也可看出欧洲进一步谋求战略自主的意图。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)