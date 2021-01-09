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绿色低碳改造，哪些行业将成为重点？

2021年01月09日09:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月8日电 题：绿色低碳改造，哪些行业将成为重点？

　　新华社记者张辛欣

　　绿色低碳是工业高质量发展的关键词。中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年重点工作之一。作为碳排放重要领域，工业绿色低碳改造引发关注。

　　绿色低碳改造，哪些行业将成为重点？

　　向绿色转型，重点行业设路线图

　　凛冬时节，中建三局北京公司4-1-01研发楼等43项项目工地施工在火热进行，沉淀池对用水进行回收，扬尘监测系统对粉尘等数据智能采集。

　　项目经理高春说，项目采用“智能废料池+智能盘点”系统，精准掌握消耗成本，并计划在施工现场与工人生活区安装智能路灯，实现绿色施工的目标。

　　人们传统印象中“暴土扬尘”的建筑业，正在进行改变。纺织、化工、钢铁等诸多行业，同样在向绿色低碳转型。

　　工信部数据显示，5年来，我国共建设2121家绿色工厂、171家绿色工业园区、189家绿色供应链企业，推广近2万种绿色产品，绿色制造体系初步形成。

　　工信部部长肖亚庆表示，要制定重点行业碳达峰行动方案和路线图，鼓励工业企业、园区建设绿色微电网，优先利用可再生能源，在各行业各地区建设绿色工厂和绿色工业园区。

　　严控粗钢产量 传统行业加快升级

　　工业领域绿色低碳，重在传统行业，关键是生产方式的变革。

　　“坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。”肖亚庆说，钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，是制造业31个门类中碳排放量最大行业。2021年，要进一步加大工作力度，发布新版钢铁产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制。

　　严控重化工行业新增产能规模、加大落后产能淘汰力度、推进资源循环利用……工信部推出一系列举措。

　　一边是淘汰落后产能，一边是加快智能升级。国网浙江嘉兴供电公司通过能源数据增值服务、碳交易等手段，为高耗能企业提供节能降耗服务；一些钢铁企业引入智能化能源转换体系，实现资源循环利用……“智慧”节能在很多领域推开。

　　工信部日前发布一系列5G典型应用，并提出将加快大数据、工业互联网等技术在低碳节能领域融合应用，推动传统产业智能化、绿色化升级。

　　加速新能源汽车市场推广

　　发展新能源汽车是推进节能减排的重点。近年来，我国新能源汽车产业体系日趋完善，产业链上下游实现贯通。

　　天眼查专业版数据显示，2020年我国共新增新能源汽车相关企业超过6.8万家，较2019年同比增长85%。

　　记者从工信部获悉，2021年，工信部将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，加强车用芯片、操作系统等关键技术攻关，推动电动化与网联化、智能化并行发展。

　　在新能源汽车市场推广方面，将进一步健全充电、停车等使用环节优惠政策，提高公共领域车辆电动化水平，开展新一轮新能源汽车下乡。

　　肖亚庆表示，工信部还将通过制定配套法律法规、完善回收利用体系、发布一批相关标准等，为动力电池规范回收利用提供政策、技术和标准保障。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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