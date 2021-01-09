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波音将就坠机事件支付逾25亿美元罚款和赔偿

2021年01月09日09:05 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月7日电（记者熊茂伶 吴晓凌）美国司法部7日表示，波音公司因在美国联邦航空局对波音737MAX飞机评估中存在不当行为将支付罚款，补偿航空运营商，并对两起空难进行赔偿，总额超过25亿美元。

　　美国司法部当天表示，波音将支付2.436亿美元刑事罚款，向购买737MAX飞机的客户补偿17.7亿美元，并建立5亿美元的基金用于赔偿印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司坠机事件遇难者的继承人、亲属和合法受益人。

　　2018年10月和2019年3月，狮航和埃航接连发生空难，总计346人丧生，失事飞机均为波音737MAX系列客机。737MAX系列客机2019年3月起在全球停飞。

　　事实上，早在2016年，已有波音员工发现波音737MAX系列客机的飞行控制系统存在严重问题但选择隐瞒不报，狮航空难发生后波音管理层已获知这一情况，但直到埃航空难数月后才向监管部门汇报。

　　美国交通部2020年7月公布的报告说，调查显示，波音公司提交的737MAX系列飞机认证文件未提供飞机控制系统的关键设计变化信息，以至于美联邦航空局审批时未把重点放在降低该控制系统的相关风险上。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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