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生猪期货在大连商品交易所上市 有助于平抑“猪周期”风险

时思宁 郑晓明 刘世军
2021年01月09日09:52 | 来源：央视新闻客户端
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　　经国务院同意，中国证监会批准，生猪期货今天（8日）上午九时在大连商品交易所上市。生猪是我国价值最大的农副产品，也是我国期货市场上市的第一个活体交割品种。

　　截至今天上午收盘，主力合约收盘价为每吨27610元，相比开盘价下跌10.01%；成交量为61923手。

　　生猪期货今天在大连商品交易所上市 共3个合约

　　今天上市的生猪期货共有3个合约，其中主力合约挂牌的基准价为30680元/吨。目前交易平稳。

　　大连商品交易所理事长 冉华：生猪期货上市后，通过公开交易形成的远期价格，可以指导行业的生产和消费，行业上下游企业可以通过生猪期货管理风险，提高行业抗风险能力。

　　据了解，我国是全球第一大生猪生产国及猪肉消费国，生猪出栏量及猪肉消费量占全球的比重均在50%以上。2019年，我国生猪出栏超过5.4亿头，猪肉产量超4200万吨。

　　专家介绍，尽管我国是猪肉产销大国，但是长期以来，我国生猪产业深受“猪周期”困扰。特别是2018年8月以来，受非洲猪瘟疫情影响，我国生猪现货市场情况发生明显变化，生猪价格由15元/公斤跌至2019年3月的10元/公斤，随后大幅反弹，到2019年三季度达到近40元/公斤的历史高位。生猪现货价格的剧烈波动给产业企业和居民带来极大的不确定性。 而生猪期货的上市，将有效帮助生猪养殖产业管理风险。

　　中国肉类协会副会长 陶一山：生猪期货上市，对于我们这些猪肉的生产商和加工商有指导功能，我们会利用金融工具开始生猪期货套期保值，有利于中国的这种规模化、标准化和专业化的养殖。

　　首创京都期货有限公司总经理 李强：生猪期货上市后，期货市场构建了从种植、加工到养殖完整产业链条的衍生工具和风险管理平台，上下游企业可以综合运用玉米、豆粕期货与期权以及生猪期货进行产业链套期保值，衍生工具更加齐全，避险策略更加丰富。

　　不过业内人士分析，生猪期货上市初期，期货价格受现货影响可能会出现波动，未来，期货风险管理功能将随着市场的稳定运行逐步发挥出来。

　　大连商品交易所理事长 冉华：生猪期货从上市到功能有效发挥，有一个渐进过程，需要长时间的深耕细作，精心培育，也需要社会各方的理解和支持。

　　生猪期货有助于现货价格“纠偏”

　　生猪期货是我国农牧业重要品种，上市后，有哪些因素会影响生猪期货价格，它能否缓解“猪周期”呢？

　　据了解，现阶段，生猪现货价格具有波幅大、频率高等特点。自2018年8月非洲猪瘟出现以来，生猪现货价格从最低10元/公斤涨至40元/公斤，上涨了300%，目前市场价格仍处于历史高位，约在33.5元/公斤左右。 面对这样的市场现货价格，期货能发挥什么作用呢？

　　佳和牧业集团董事长 李铁明：如果有了生猪期货，我们养猪企业能够有一个预先安排，进行一个综合性的考虑，我们利用金融手段去平抑我们猪周期的风险。

　　首创京都期货有限公司总经理 李强：生猪期货价格主要受现货市场供需情况、政策变化、宏观经济以及市场预期等多方面因素的影响。期货价格将如实反映现货企业、投资机构等参与主体对未来生猪价格的判断情况。当期现价格出现偏差时，现货产业客户通过期货市场进行套期保值，从而对价格起到纠偏作用。

　　专家介绍，因为生猪期货合约及规则设计十分贴近现货实际情况，它通过标的物、质量标准、交割流程、风控制度等各方面标准化、制度化的设计，保证期货价格能够反映现货价格未来的预期，为产业客户进行套期保值提供有效工具，促进生猪期货的市场功能发挥，进而推动交割前生猪期现货价格能够有效回归。

　　（总台央视记者 时思宁 郑晓明 刘世军 河南台 张丽娟）

 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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