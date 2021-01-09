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引航数据显示2020年长江经济带内外贸活跃

杨绍功
2021年01月09日09:53 | 来源：新华网
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　　新华社南京1月8日电（记者杨绍功）记者从长江引航中心获悉，2020年该中心共引领中外船舶61748艘次，连续4年突破6万艘次。引航船舶载货量4.52亿吨，同比增长5.3%，其中，国际航线船舶载货量3.67亿吨，增长7.3%。

　　外国籍船舶进入中国港口水域须强制引航，长江引航数据成为反映长江经济带经济活力的一个重要微观指标。2020年，长江引航中心全力克服疫情影响，保畅通稳外贸，助力沿江省份经济发展。以经济大省江苏为例，该省约九成的外贸货物经由长江水运进出口，水上物流是推动其内外循环的重要渠道。

　　价值4.1亿元的海工产品出口新加坡，32.5万吨新造大型矿砂船交付韩国船东，“东邦巨人2号”装载价值200亿元的海水淡化设备出口阿联酋……长江引航统计数据还显示，2020年，中国自主设计制造的高附加值产品出口活跃，为复工达产和经济高质量发展提供了有力保障。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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