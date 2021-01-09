陈希晖 周维培

十三五期间，国家审计工作不断“抓规范、求创新、促发展”，充分发挥常态化“经济体检”作用，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，初步形成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的审计监督机制。

加强党对审计工作的领导。十九届二中全会通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》提出“建立健全党对重大工作的领导体制机制”，之后发布的《深化党和国家机构改革方案》要求组建中央审计委员会，2018年5月，中央审计委员会第一次会议召开。县区级以上各级地方党委也组建了审计委员会，并开展了卓有成效的工作，审计机关既是国家行政机关，又是党的政治机关，审计成为党和国家监督体系的重要组成部分。审计委员会的成立提升了审计监督的规格，强化了审计监督的政治责任担当，加强了党对审计工作的集中统一领导，国家审计管理体制因此发生历史性的重大变革。

改革审计管理体制。第一，改革审计领导体制。审计委员会成立之后，加强了各级党委对审计工作的领导，地方各级审计机关对本级人民政府和上一级审计机关负责并报告工作，双重领导体制进一步强化。第二，优化审计职责并调整机构设置。完成发改委、国资委、财政部的相关监督职能划转和人员转隶，调整和增设审计署业务司局和派出机构，实现对中央部门、中央企业和金融机构的审计全覆盖。第三，上下级审计机关的关系更加紧密。在六省一市开展省级以下地方审计机关人财物统一管理的试点；省级审计机关主要负责人向署党组述职报告，各省审计厅也要求设区市审计局主要负责人向厅党组述职报告，审计工作全国一盘棋的措施落到实处。第四，中央军委要求军队审计工作落实军委主席负责制，实行区域设置、统管统派的审计监督体制，努力建设符合我国国情、具有我军特色的现代军队审计制度。第五，加强了对内部审计工作的指导和监督。审计署发布11号令，补充完善内部审计职责范围，强化内部审计独立性，提升对内部审计成果的运用，规范审计机关对内部审计的指导监督职责。

拓展审计监督业务。十三五期间，自然资源资产离任审计和政策落实跟踪审计成为新的审计业务，经济责任审计、民生审计和企业审计有重大突破。第一，自然资源资产离任审计作为新增业务成为生态文明制度体系的重要组成部分。2016年自然资源资产离任审计开始试点，2018年自然资源资产离任审计全面铺开，并逐步走向规范化、常态化。第二，政策落实跟踪审计异军突起，成为审计机关的重要业务。2014年以来，审计机关大力推进政策落实跟踪审计，定期发布审计结果公告，发挥政策“督察员”作用，保证了中央政令畅通。第三，经济责任审计有新突破。《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》首次提出“党政同责，同责同审”，《十三五国家审计工作发展规划》要求加大任中审计力度，全面推进党政主要领导干部经济责任同步审计。第四，民生审计开启新征程。十三五期间民生审计重点关注了精准扶贫、乡村振兴、社保基金、住房保障资金、六保、六稳等民生政策、项目和资金，体现了审计监督“以人民为中心”的工作理念。第五，企业审计突破传统财务收支审计、企业经济责任审计，开始对国有企业重大财务异常、重大资产损失及风险隐患、国有企业境外资产等开展专项审计，并探索了国有资本金经营预算审计制度。在军民融合背景之下开始探索军地联合审计业务。另外，政府财务报告审计也提上日程。

部署审计“两统筹”。十八届四中全会报告提出审计监督全覆盖后，审计任务进一步加重，2019年初召开的全国审计工作会议对“两统筹”作出部署，要求加强审计项目和审计组织方式统筹。同年，审计署发布《关于做好审计项目审计组织方式“两统筹”有关工作的通知》，明确了“两统筹”有关工作的具体措施。作为审计管理模式的重大创新，审计“两统筹”要求利用预算执行审计、政策落实跟踪审计、经济责任审计三大平台统筹相关审计工作，一定程度上优化了审计资源配置，提升了审计效能，减轻了被审计单位的负担，减少了重复审计，增强了审计全覆盖的质量。

推进审计法制建设。中央全面深化改革委员会重视审计法制建设，十三五期间国家发布了一系列与审计法制相关的文件制度。2015发布《开展领导干部自然资源资产离任审计试点方案》《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》，对审计业务创新和审计体制改革提出了顶层设计；2017年发布《关于深化国有企业和国有资本审计的若干意见》《自然资源资产离任审计规定（试行）》，2019年7月发布《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，对审计工作产生了重大影响。2019年《审计法》征求意见稿向社会公布，拉开了审计法第二次修订的帷幕。审计署发布《审计署关于内部审计工作规定》《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》，国资委发布《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》，为提升审计监督合力奠定了基础。中央军委修订发布《军队审计条例》，出台《关于加强新时代军队审计工作的意见》，明确了军队审计体制，军队审计法制化建设取得重大突破。

坚持科技强审。审计机关坚持科技强审，以信息化建设推动新时代审计事业发展。2017年，审计署按照“统一规划，两级部署，以用为主”的建设要求，全面开启金审工程三期建设，并指导地方审计机关同步配套实施。2019年，已完成金审三期五大应用系统19个子系统的建设工作，实现审计署本级应用系统全面上线试运行。近年来，审计机关加强非现场大数据审计应用，全面推广“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计方式，大大提升了审计效率，促进了审计监督全覆盖。

强化审计机关队伍建设。十三五期间，审计机关扎实开展“两学一做”“不忘初心，牢记使命”主题教育，提高政治站位，提升审计人员的审计职业责任感和使命感，坚持“以审计精神立身”。审计机关不断 “抓规范、求创新、促发展”，通过创新和规范双轮驱动，志在“以创新规范立业”。审计署开设审计大讲堂，扩大了审计人员视野；审计署党校和干部教育学院结合审计项目和机关队伍建设，举办不同层级和各业务领域的培训班研讨班；审计署及时出台审计“四严禁”工作要求，设立相关机构，形成内容协调、程序严密、配备完备、有效管用的巡视制度体系；完善特约审计员制度，加强审计机关自身监督，努力“以自身建设立信”。

提升大国审计国际地位。十三五期间，审计外事工作再上台阶，在国际和地区组织中发挥积极作用。中国审计长圆满完成世界审计组织理事会主席任期，2017年担任“大数据审计工作组”主席，2018年接任亚洲审计组织秘书长，2019年再度当选联合国审计委员会委员。2015年向国际标准组织(ISO)成功申报设立“审计数据采集”项目委员会并承担主席和秘书处工作，2019年发布首个审计领域的国际标准，并升级设立“审计数据服务”技术委员会。审计署先后主持召开世界审计组织大数据审计、金融现代化与监管改革工作组会议等高端会议，主办上合组织审计长会议、非洲审计长研讨班，与多国审计机关建立双边审计交流机制。委托南京审计大学实施审计专业硕士留学生项目，有效提升了中国审计国际影响力和话语权。

（南京审计大学政府审计学院 陈希晖 周维培）

(责编：李栋、刘阳)