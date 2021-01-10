本报记者 林丽鹂

中央经济工作会议提出，要放宽市场准入，促进公平竞争，保护知识产权，建设统一大市场，营造市场化、法治化、国际化营商环境。

2021年构建新发展格局要迈好第一步、见到新气象，市场监管部门作为与市场关系最密切的部门之一，将采取哪些举措不断优化营商环境？记者采访了国家市场监督管理总局局长张工。

充分发挥好我国超大规模市场优势

记者：2021年，市场监管部门在服务构建新发展格局方面要重点抓哪些工作？

张工：构建新发展格局，要求充分发挥好我国超大规模市场优势。因此，市场监管部门要把持续优化市场化、法治化、国际化营商环境，作为服务构建新发展格局的重要着力点。

近年来，我们把商事制度改革作为优化营商环境的重要举措，成效在2020年得到充分展现。面对全球经济下行压力和突如其来的新冠肺炎疫情冲击，我国市场主体仍然实现了逆势大幅增长，全年新设市场主体2500万户左右，成为对冲经济下行压力、稳住我国经济基本盘、带动吸纳新增就业和保障民生的有力支撑。

“十四五”时期，商事制度改革将从解决市场主体“准入难”进入解决“准营难”的攻关期。我们将重点推动形成和实行两张清单管理制度：一张是将已在18个自贸试验区成功试点的涉企经营许可事项清单形成全国版清单，在全国推广；另一张是适应深化改革和建设高标准市场体系的需要，在自贸试验区进行更大力度的改革探索，形成新的“自贸试验区版”清单。

在保护知识产权方面，我们将建立战略引领、法治保障、保护严格、协同治理的知识产权保护制度体系；持续提升知识产权审查质量和效率，持续提高知识产权转化运用效益；持续强化知识产权行政执法和司法保护制度衔接，加快构建知识产权大保护工作格局；按照平等保护、对等保护的原则，深度参与全球知识产权治理。

不断加大反垄断和反不正当竞争执法力度

记者：中央经济工作会议强调要“促进公平竞争”“建设统一大市场”，在这方面市场监管部门有哪些新举措？

张工：无论是国内大循环还是国内国际双循环，都离不开统一开放、竞争有序的市场体系。2020年，市场监管总局密切关注市场发展新情况新问题，积极回应社会强烈关切，把维护促进市场公平竞争作为市场监管重要着力点，不断加大反垄断和反不正当竞争执法力度，鲜明释放了无论线上线下都不能成为反垄断、反不正当竞争法外之地的强烈信号。通过立案调查和行政处罚，及时纠正平台经济竞争失序的一些突出问题；围绕民生保障强化反垄断、反不正当竞争执法，查处了原料药等一批重大典型案件；加强竞争法律制度建设，推动《反垄断法》修订，发布《经营者集中审查暂行规定》《经营者反垄断合规指南》等规章指南，向社会公开征求《平台经济领域反垄断指南》意见；强化公平竞争审查刚性约束，清理废除近6000件妨碍市场公平竞争的政策文件，配合相关部门加强协同监管等。这些举措对于树立和维护反垄断、反不正当竞争法律权威性、严肃性，引导市场主体规范健康发展，保护市场创新活力，保障消费者合法权益，发挥了积极作用，社会各界给予广泛关注。

接下来，市场监管部门将围绕中央经济工作会议部署的“强化反垄断和防止资本无序扩张”等重点任务，切实履行好反垄断和反不正当竞争职责。概括起来，就是坚持“三个并重”，不断提升监管能力，加快完善竞争治理，努力营造公平竞争的制度环境。

一是坚持依法规范和支持规范健康发展并重。支持各类企业创新发展，支持平台经济规范健康发展，平等对待所有市场主体，公平公正开展执法，保障各类市场主体公平参与市场竞争。同时，密切关注市场出现的新趋势新问题，配合其他行业监管部门共同防范部分企业凭借数据、技术、资本优势造成竞争失序风险。

二是坚持治“果”和治“因”并重。对垄断之“果”，我们要依法加大监管执法力度。同时，要更加注重源头治“因”、过程治“因”。我们将通过完善市场准入制度，强化公平竞争审查，主动加强行业协同监管，促进产业政策和竞争政策协调，综合施策形成合力，努力构建有效有序竞争的市场格局。

三是坚持监管执法和制度建设并重。我们既要注重反垄断、反不正当竞争执法实践，又要注重构建维护公平竞争的长效机制。我们将在加强执法的同时，加快完善市场竞争规则，特别是推动《反垄断法》加快修订，加快出台《平台经济领域反垄断指南》《网络交易监督管理办法》，完善平台企业垄断认定、消费者权益保护等方面的规则。

让人民群众吃得安心、用得放心

记者：保障食品药品安全直接关系人民群众切身利益，2021年市场监管总局将采取哪些措施？

张工：让人民群众吃得安心、用得放心，是各级市场监管部门最大、最神圣的职责，我们要切实维护好人民群众最直接、最基本、最关心的切身利益，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

2021年，一是要建设好、完善好冷链食品追溯体系，为常态化疫情防控和应对局部反弹风险发挥更加精准有力的支撑作用，并以此有序带动食品追溯体系的建立。二是要加强新冠病毒疫苗上市后监管。国家药监局将对每一批疫苗都进行严格的审核检验，确保每一支疫苗都是合格的。同时，我们将强化全程监管措施，一刻也不放松疫苗质量安全监管。

记者：产品和服务质量是老百姓非常关心的问题，市场监管总局将如何深入实施质量提升行动？

张工：质量问题是我国经济社会发展的战略问题，也是与老百姓日常生活息息相关的民生问题。

“十四五”时期，作为实施质量强国战略的牵头部门，市场监管总局将按照中央部署，一方面加强质量工作顶层设计。尽快出台质量强国建设纲要，推动建立中央质量督察工作机制，创新质量发展激励政策。另一方面，在深入实施质量提升行动过程中，既要注重围绕重点领域、重点产品、重点行业、重点工程，加强全面质量管理，也要关注百姓身边日常消费品和生活服务质量的提升，不断推动质量整体水平提高。

《 人民日报 》（ 2021年01月10日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)