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宁夏盐池县节水滴灌覆盖率达98%以上

润了良田 美了心田（“十三五”各地经济社会发展新亮点）

本报记者  禹丽敏  秦瑞杰
2021年01月10日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　“这100亩青贮玉米地里埋了滴灌管道，即使遇上干旱也不愁用水，产量不降反增。”白学锋盘腿坐在炕上，笑着说。

　　白学锋的家，在宁夏回族自治区盐池县冯记沟乡马儿庄村，这里地处毛乌素沙地南缘，生态环境恶劣。早年间，白学锋一说起种地就皱眉头。

　　让人犯愁的是缺水。盐池县年均降水量约为280毫米，蒸发量则约为2100毫米，人均水资源仅400多立方米。

　　“原先灌溉效率低，都是大水漫灌，耗水量很大，可哪有那么多水？”白学锋说，“庄稼喝不饱，咋能长得好？”

　　“十三五”期间，盐池县着力发展高效节水农业，累计筹集资金7.4亿元，以年均3万亩的速度相继建成扬黄灌区、库井灌区、旱作补灌区三大高效节水灌溉区。如今，全县节水滴灌覆盖率达98%以上。

　　2017年，马儿庄村实施高效节水滴灌改造。不到一年，滴灌设备就铺满了全村1万多亩耕地。“一亩地每浇一次，用水量从120立方米降到20立方米。省钱不说，庄稼还比过去喝得饱，没人不叫好。”马儿庄村村委会主任关尚峰说。

　　在实施高效节水滴灌改造的同时，盐池县打破地块区隔，让土地连成片，推广机械化耕作；成立农民用水协会与专业合作社，实现农业用水自动化和信息化管理，助力农业生产方式转变。

　　马儿庄村1万多亩耕地，如今只需10余人管理。腾出手来的村民，又找到了增收致富的新路子。

　　“咩……”还没走进村民张鹏家的院子，就能听到滩羊此起彼伏的叫声。两年前，张鹏家的80亩地全部种上玉米，也不够300只滩羊吃，每年还得外购5万斤饲料。现在滴灌覆盖，青贮饲料增了产，张鹏又添了200只滩羊，外购饲料量还省了一半。“等攒够了钱，就在县城买房。”张鹏说。

　　自节水滴灌改造实施以来，马儿庄村青贮饲料种植面积从400亩提升到2400亩，不少外出务工村民陆续返乡创业。

　　实现节水增效的，不仅是马儿庄村。盐池县各乡村，都把省下的水用来发展特色产业，全县已建成节水特色种植示范区26.6万亩、优质牧草节水基地7.2万亩、黄花菜种植区8.1万亩，直接带动当地3000多户菜农户均年增收2万多元，在采摘期内还可带动1.5万余人务工增收。

　　冬日雪后，马儿庄村安静祥和。白学锋相信，这片土地正孕育着下一次丰收，“节水滴灌改造，滋润了农田，也让咱的心田美滋滋的。”


　　《 人民日报 》（ 2021年01月10日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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