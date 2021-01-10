人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

国际货币基金组织专家认为——

中国经济复苏经验有重要借鉴意义

本报驻美国记者  吴乐珺
2021年01月10日08:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　当地时间1月8日，国际货币基金组织（IMF）发布对中国的第四条款磋商报告结论，肯定中国采取有力措施防控新冠肺炎疫情，迅速出台宏观经济和金融政策，为经济持续复苏提供支撑，同时在结构性改革方面取得进展。

　　第四条款磋商是IMF每年对成员国经济表现和宏观政策的例行判断与评估。此次对中国的第四条款磋商于去年11月到12月间进行，被认为是对中国经济的一次“年检报告”。

　　“中国的实践证明，采取有效措施控制疫情能促进经济恢复，对其他国家具有重要的借鉴意义。”IMF亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔表示，疫情防控期间，中国推动并强化许多在线服务，对经济复苏大有裨益。尽管外部环境艰难，但中国出口保持良好势头。中国国内迅速复工复产，满足了全球对医疗和防护设备以及居家办公相关电子产品的强劲需求。随着全球经济复苏提振外部需求，中国的出口结构将进一步丰富。

　　IMF认为，中国在结构性改革方面持续取得进展，结构性改革将是提升潜在增长、减少外部失衡以及建立更具韧性、更为绿色、更加包容经济的关键。IMF注意到，中国金融业继续开放，外商投资负面清单进一步缩减，境外机构投资者投资额度限制也已取消；户籍制度等改革提高了劳动力市场的流动性，专利法的修订加强了知识产权保护并促进了创新。

　　IMF欢迎中国对参与国际合作应对全球挑战作出的承诺，认为中国在支持以规则为基础的开放国际贸易体系中可以发挥重要作用，包括在提供新冠疫苗、应对气候变化、减少温室气体排放和增加绿色投资等方面作出贡献。“中国可以帮助其他国家，尤其是低收入国家克服危机带来的挑战，希望中国在多边合作中继续发挥重要作用。”贝格尔说。

　　（本报华盛顿1月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月10日 03 版）
(责编：初梓瑞、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费
　　人民网北京1月6日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国务院办公厅转发《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作。 《意见》指出，供水供电供气供暖等公用事业，是城镇经济运行和社会发展的重要保障，具有显著的基础性、先导性和自然垄断性，直接关系社会公众利益和人民群众生活质量。…
发改委：24项措施促进供水供电供气供暖行业高质量发展
　　人民网北京1月6日电（许维娜）近日，国务院办公厅转发了《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》的主要政策措施是什么？主要清理取消哪些不合理收费、什么环节的收费？如何确保《意见》落实？国家发展改革委相关负责人就社会各方面关心的问题进行了解读。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved