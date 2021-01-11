本报记者 李心萍

一段时间以来，世界经济不稳定性不确定性明显增强，而内需市场潜力源源不断地释放。不少外贸企业抓住机遇、大力开拓国内市场，此举有利于企业实现多元化发展、优化经营结构、降低市场风险，有利于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

本版将持续关注外贸企业开拓国内市场过程中的不懈努力、各地区各部门推出的相关支持政策，反映有关各方在积极构建新发展格局中的生动实践。

本期聚焦外贸企业开拓国内市场时遇到的一项市场准入要求——强制性产品认证，观察新政策下的企业感受。

——编 者

手握强制性产品认证（CCC认证）证书，广东江门市汉业机电制造有限公司总经理林光濂坦言：“企业是在保持外贸持续增长的同时开拓国内市场的，如今这段开拓之旅终于正式开启了。”

近年来，不少外贸企业抓住机遇开拓国内市场，实现国内国际市场“两条腿走路”，进入国内市场必然要符合国内市场准入要求，CCC认证是其中的一项。2020年以来，面对新冠肺炎疫情冲击，深化CCC认证制度改革、简化产品认证程序有着特殊的意义。为帮助外贸企业实现国内国际市场“两条腿走路”，国家出台相关措施，要求简化CCC认证程序、缩短办理时间，支持出口产品通过CCC认证进入国内市场。当前政策落实情况如何？企业感受怎样？记者进行了采访。

目录内商品只有获得CCC认证方可出厂、销售

作为不少外贸企业想要开拓国内市场的必经门槛之一，CCC认证是什么？出口产品要进入国内市场，为何要先取得CCC认证呢？

据了解，CCC认证制度是根据我国相关法律法规建立的具有市场准入性质的合格评定制度，目的在于保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或安全、保护动植物生命或者健康、保护环境。根据《强制性产品认证管理规定》，列入CCC认证产品目录的产品，必须经评价符合相关安全标准要求，标注CCC标识后方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

近年来，我国以必要性和最少化为原则，不断压缩CCC认证目录。2018年以来，CCC认证目录压缩幅度达40%；有27种产品的CCC认证由第三方认证方式转为企业自我声明，共减少CCC认证证书约30万张。

“在CCC认证制度中增加自我声明评价方式，有利于降低企业产品上市准备的费用和时间成本，但对产品质量安全的要求并没有改变。”市场监管总局认证监管司司长刘卫军说，自我声明方式没有了第三方机构的担保，企业需要自己确认并承诺具有持续生产合格产品的能力。

目前，我国CCC认证产品目录包括家用电子电器产品、汽车、玩具等17大类103种产品，都是与消费者人身安全直接相关的产品。林光濂所在的汉业机电生产的电风扇，正是CCC认证产品目录内的产品。

“CCC认证过程一般包括申报、验厂、符合性检验、发放证书等流程，且每一品类产品均须单独认证。”林光濂说，过去整个认证流程下来有时需要3个月，单品类产品认证的费用从几千元到几万元不等。

“认证周期太长了。”骅星科技发展有限公司总经理邱良生对此也深有体会，“想开拓国内市场，必须获得CCC认证，对缺订单、高库存的外贸企业而言，3个月太久了。”

平均认证周期压缩至20个工作日内，认证费用降低30%

去年9月，市场监管总局出台政策，提出要精简优化CCC认证程序，为外贸企业纾困解难。

开辟绿色快速通道，精简认证程序。以玩具行业为例，发证前不再对外贸企业进行工厂检查，并且允许企业先完成型式试验再提交认证委托，从而简化认证流程。这些举措在保证产品安全、可靠性的基础上，最大程度压缩流程。

接受已有评定结果，缩减认证时间。出口企业所获得的国际认证、检测等合格评定结果都将被直接采信。“我们有很多出口产品获得了欧洲的相关认证，此次国家出台新政策，采信国内外权威认证机构的认证检测数据，避免了很多重复检测，给我们提供了不少便利。”林光濂说。

合理减免认证费用，降低认证成本。市场监管总局指导CCC认证指定机构开辟绿色通道，合理减免产品CCC认证费用。“中国质量认证中心主动联系我们，对采信已有合格评定结果的认证环节，全部减免相关费用，塑胶玩具的检测费用降至3000元，电玩具的降至5000元。”邱良生说，“公司产品通过检测后，预计可在一周内拿到CCC认证证书。”

在一系列改革举措下，如今外贸企业想申请CCC认证，还需要经历哪些环节、花多长时间呢？

以出口家电产品为例，若出口企业能够提供有效的国际电工委员会认可机构的测试报告或认证证书，只需要对差异部分进行检测、认证。“检测时间一般不超过10个工作日，如果产品已经通过了检测，可在一周内拿到CCC认证证书。”市场监管总局有关工作负责人说。

数据显示，从2020年7月起至今，全国35家强制性产品指定认证机构共服务开拓国内市场的外贸企业近60家，颁发CCC认证证书70余张，平均认证周期不超过20个工作日，认证费用降低30%左右，涉及家电、电子和玩具等多个产品领域。

林光濂说，公司所合作的威凯认证检测公司积极响应政府部门的号召，为汉业机电开通了CCC认证的绿色通道，减免了部分认证检测费用。“目前，汉业机电产品的认证工作开展顺畅，还有数十款产品正在申请认证证书。”

CCC认证制度改革有待进一步深化

去年，受疫情影响，来自海外中小客户的订单一度减少较多，骅星科技第一时间调整发展思路，加大国内市场销售力度，目前出口份额占80%，内销占20%。“需求旺盛的国内市场，帮助企业有效对冲了国际市场波动所带来的冲击。”盯着节节攀升的国内市场销售额，邱良生对企业发展前景信心十足。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微表示，外贸企业抓住机遇开拓国内市场，实现国内国际市场“两条腿走路”，有利于企业实现多元化发展、优化经营结构、降低市场风险。

接下来，要帮助外贸企业更好开拓国内市场，还需要政府有关部门进一步在市场准入方面提供便利化措施。

“此外，还可根据企业管理水平和诚信状况，有序扩大企业自我声明方式的使用范围。”武汉大学质量发展战略研究院院长程虹说，与此同时，政府部门应加强事中事后监管，加大对自我声明产品的监督检查力度，如发现违法违规行为，综合运用信用监管等方式实施联合惩戒，以保证自我声明方式的有效性。

近年来，我国通过“双随机、一公开”等方式，不断加强对认证行业的监管力度。相关部门已着手建立健全行业失信惩戒机制，及时公开检查结果，依法公示处罚信息，严格失信惩戒措施，建立行业退出机制。通过“黑名单”制度，让从业机构守住不出假证书、假报告的底线。

展望未来，外贸企业对开拓国内市场充满信心。“我们非常看好国内市场的前景。”林光濂说，“我们将抓住构建新发展格局的大好时机，推动企业实现更大的经济社会效益。”

《 人民日报 》（ 2021年01月11日 10 版）

(责编：白宇)