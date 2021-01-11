本报记者 邱海峰

近年来，位于河南省信阳市光山县产业集聚区的辰龙茶叶扶贫车间将茶叶远销到多个“一带一路”沿线国家，助力中国茶叶“走出去”。图为1月10日，工人正在生产摩洛哥客户订购的绿茶。

谢万柏摄（人民视觉）

加强外汇形势监测评估、引导金融机构和企业坚持风险中性原则、打击外汇投机行为……国家外汇管理局日前召开的2021年全国外汇管理工作电视会议作出上述部署。会议提出，防范跨境资本异常流动风险是2021年外汇管理重点工作之一，将密切关注疫情等外部冲击影响，加强市场预期管理和宏观审慎管理，避免外汇市场无序波动。

国际收支呈现基本平衡格局

“2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和错综复杂的国际形势，外汇管理部门结合疫情防控更加突出服务实体经济、推进改革开放和防范化解风险，维护了外汇市场平稳运行和国际收支基本平衡。”对于2020年外汇管理工作，此次会议作出了总结。

具体来看，国家外汇管理局日前公布了2020年三季度及前三季度国际收支平衡表正式数。“2020年前三季度，我国经常账户顺差1687亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.6%，继续处于合理均衡区间。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，总体看，预计2020年全年我国国际收支将继续呈现总体稳定、基本平衡的格局。

银行结售汇方面，王春英介绍了最新数据：“2020年11月份我国外汇市场运行稳健，跨境收支交易趋于自主平衡。银行结售汇顺差30亿美元，非银行部门跨境收支顺差4亿美元，显示当前外汇市场交易理性有序，跨境资金流动总体均衡。”

主要渠道跨境资金流动有增有减、合理分化。2020年11月，在海关进出口顺差增长带动下，货物贸易结售汇顺差同比增加55亿美元；服务贸易结售汇逆差同比收窄56亿美元，继续保持低位；跨境双向直接投资保持活跃，资金净流入规模与上年同期基本持平；股票项下双向投资基本稳定，其中“陆股通”渠道外资净买入A股579亿元人民币，“港股通”渠道居民净买入H股601亿元人民币。

王春英指出，当前，外汇市场运行平稳有序，跨境资金流动双向均衡，但新冠肺炎疫情发展和外部环境仍存在诸多不确定性，金融机构和企业要树立“风险中性”意识，管理好经营风险。

打击外汇领域违法违规活动

为维护外汇市场健康良性秩序，去年以来，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为、通过地下钱庄非法买卖外汇行为。

日前，外汇局通报了10起非法买卖外汇用于跨境赌博典型案例，涉及金额超600万美元。数据显示，2020年，外汇局累计通报4批共40起跨境赌博资金非法转移案例。

地下钱庄方面，2020年以来，外汇局积极配合公安机关，持续加大打击地下钱庄和查处交易对手工作力度，破获地下钱庄70余个，查处钱庄交易对手案件1700余起，处罚没款超5亿元人民币，有效压缩地下钱庄生存空间。

“地下钱庄为贪污、走私、贩毒、涉赌、恐怖融资等上游犯罪的资金非法跨境转移提供通道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全与稳定。”外汇局相关负责人指出，从通报的案例可以发现，违规资金运作手法隐蔽多样化，多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和跨境转移。

在部署2021年外汇管理重点工作时，2021年全国外汇管理工作电视会议明确提出，以“零容忍”态度严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇领域违法违规活动，维护外汇市场健康秩序。

促进跨境投融资便利化

阻隔外部冲击风险的同时，外汇领域改革开放不断深化。外汇局介绍，2020年，扩大金融市场双向开放，取消合格境外机构投资者（QFII/RQFII）投资额度限制，简化境内证券期货投资资金管理，常态化发放合格境内机构投资者（QDII）额度。

2021年怎么做？此次会议提出，以金融市场双向开放为重点，稳妥有序推进资本项目开放。完善境外机构境内发行股票、债券资金管理，推进私募股权投资基金跨境投资试点，改革外债登记管理，促进跨境投融资便利化。扩大贸易外汇收支便利化试点，促进贸易新业态发展。建设开放多元、功能健全的外汇市场，支持金融机构推出更多适应市场需求的外汇衍生品。

在管理方面，会议强调，完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架。以加强宏观审慎为核心改善跨境资本流动管理，以转变监管方式为核心完善外汇市场微观监管。完善以风险评估为导向的分类管理信用体系建设。加强非现场监管能力建设。

“此外，完善中国特色外汇储备经营管理。坚持市场化原则，前瞻性的做好战略配置，动态优化投资组合。保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。”会议强调，夯实外汇管理基础工作。深入研究“十四五”时期外汇管理改革思路，推进“数字外管”和“安全外管”建设，完善国际收支统计体系，做好常态化疫情防控工作。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)