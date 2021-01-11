本报北京1月10日电 （记者汪文正）记者从1月8日召开的全国税务工作会议上获悉，2020年，中国全年新增减税降费超过2.5万亿元，全年组织税收收入（已扣除出口退税）13.68万亿元，同比下降2.6%，比财政预算安排的目标高0.8个百分点。

2020年，各级税务部门办理出口退税1.45万亿元，组织社保费收入3.81万亿元，非税收入6316亿元；为399万户纳税人办理延期缴纳税款292亿元，实现90%的涉税事项、99%的纳税申报业务网上办、线上办、掌上办。同时，个税首次汇算平稳实施，社保费征收职责划转顺利完成，增值税专用发票电子化改革分批在多地新办纳税人中开展试点并平稳运行。

会议研究了“十四五”时期税收改革发展思路，部署了2021年重点任务。国家税务总局党委书记、局长王军作工作报告。会议要求，2021年，全国税务系统要更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，为保持经济运行在合理区间、实现“十四五”良好开局作出新贡献。

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